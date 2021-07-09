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Берлин настаивает на сохранении за Украиной статуса страны-транзитера газа

Пятница, 9 июля 2021, 15:29
Берлин настаивает на сохранении за Украиной статуса страны-транзитера газа

Германия заинтересована в сохранении за Украиной роли транзитера газа безотносительно к запуску трубопровода "Северный поток-2".

Об этом сказал официальный представитель федерального правительства ФРГ Штеффен Зайберт на брифинге 9 июля, передает "Европейская правда" со ссылкой на Укринформ.

"Для нас центральное значение имеет вопрос сохранения Украиной статуса страны-транзитера газа и после запуска" Северного потока-2 ", - заверил представитель првительства.

Он выразил надежду, что обе стороны - Россия и Украина - будут придерживаться действующего транзитного договора, а по завершении срока его действия - продолжат дальше.

По словам Зайберта, канцлер Ангела Меркель "наверное обсудит эту тему с украинским президентом".

В то же время пресс-секретарь подтвердил, что Берлин продолжает переговоры с Вашингтоном по поводу строительства проекту газопровода "Северный поток 2", по которому взгляды сторон не совпадают.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский ранее отметил, что планирует 12 июля под время встречи с Ангелой Меркель обсудить вопросы энергетической безопасности и "Северного потока-2".

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