При СНБО создали группу по защите информационного пространства
При Совете национальной безопасности и обороны создали рабочую группу по вопросам защиты информационного пространства, однако при СНБО уже работает Центр противодействия дезинформации.
Источник: СНБО в Facebook
Детали: Указывается, что работа группа станет площадкой для обсуждения вопросов и наработки конкретных решений по защите информационного пространства государства.
8 июля группа уже провела учредительное заседание.
В ее состав, говорят в СНБО, вошли все ведущие отечественные операторы электронных коммуникаций, интернет-провайдеры, профильные общественные организации.
На встрече обсудили вопросы создания реестра запрещенных ресурсов, которое все участники признали неоправданным.
Якобы группа должна выработать механизм и алгоритм действий для операторов телекоммуникаций по выполнению закона о санкциях и защиты отечественного информационного пространства.
Напомним:
- Центр противодействия дезинформации создан решением Совета национальной безопасности и обороны Украины от 11 марта 2021, которое было введено в действие указом президента от 19 марта.
- Центр противодействия дезинформации не будет накладывать санкции на нарушителей, однако сможет просить Совет национальной безопасности и обороны принять решение в отношении определенных лиц или компаний.
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