На беларусском телевидении показали "интервью" с девушкой Протасевича
На государственном канале "Беларусь 1" показали сюжет о посадке Ryanair – в нем приняла участие девушка Романа Протасевича Софья Сапега, задержанная в мае в Минске. Ранее пропагандисты показали "интервью" с самим Протасевичем.
Источник: премьера эфира "Беларусь 1"
Детали: Сначала показали комментарии начальника смены аэропорта в Минске, директора департамента по авиации, самого Протасевича, а после этого в студию пригласили Сапегу.
Она рассказала, что перед посадкой Протасевич якобы отдал ей всю технику, потому что думал, что Сапегу не снимут с самолета.
Прямая речь Сапеги: "После разговора с Романом был сделан вывод о том, что в этом (посадке самолета и их задержании – ред.) был замешаны именно рабочий коллектив Романа, кто-то из его рабочего окружения. Такой вариант не стоит исключать".
Больше деталей: Девушка также сказала, что не видела "никаких сотрудников КГБ" в самолёте, а также якобы считает, что к посадке Ryanair не причастны спецслужбы Белоруссии.
Сапега говорит, что чувствует себя "лучше, чем в первые дни", а ведущая отметила, что София "выглядит хорошо".
Сюжет показали не в прямом эфире, видео склеено с частей.
Напомним: В июне Протасевича и Сапегу перевели под домашний арест.
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Предыстория:
- 23 мая по указанию Александра Лукашенко Беларусь подняла истребитель, чтобы посадить в Минске самолет Ryanair Афины – Вильнюс, на котором находился бывший редактор оппозиционного телеграмм-канала NEXTA Роман Протасевич. Протасевича и его девушку задержали.
- В случае выдвижения обвинения в терроризме Протасевичу в Беларуси может грозить смертная казнь.
- 24 мая руководители государств и правительств Евросоюза решили усилить санкционное давление на самопровозглашенного президента Лукашенко и поручили запретить авиакомпаниям из Беларуси использовать воздушное пространство ЕС как для прямых рейсов, так и транзитных. Агентство ЕС по воздушному движению рекомендовало облетать Беларусь через Балтию.
- Белорусский государственный телеканал ОНТ показал"интервью" с Протасевичем, где он якобы "признал вину" и сказал, что "чувствует себя прекрасно".