На беларусском телевидении показали "интервью" с девушкой Протасевича

Государственный канал "Беларусь 1" показал комментарии Софии Сапеги, снятой с рейса Ryanair в мае вместе с бывшим главным редактором оппозиционного телеграмм-канала NEXTA Романом Протасевичем, которая якобы считает, что спецслужбы Беларуси не причастны к посадке самолета.

Источник: эфир "Беларусь 1"

Детали: На государственном канале Беларуси показали сюжет о майской принудительной посадке самолета лоукостера "Ryanair" в Минске.

Сначала показали комментарии начальника смены аэропорта в Минске, директора департамента по авиации, самого Протасевича, а после этого в студию пригласили Сапегу.

Она рассказала, что перед посадкой Протасевич якобы отдал ей всю технику, потому что думал, что Сапегу не снимут с самолета.

Прямая речь Сапеги: "После разговора с Романом был сделан вывод о том, что в этом (посадке самолета и их задержании – ред.) был замешаны именно рабочий коллектив Романа, кто-то из его рабочего окружения. Такой вариант не стоит исключать".

Больше деталей: Девушка также сказала, что не видела "никаких сотрудников КГБ" в самолёте, а также якобы считает, что к посадке Ryanair не причастны спецслужбы Белоруссии.

Сапега говорит, что чувствует себя "лучше, чем в первые дни", а ведущая отметила, что София "выглядит хорошо".

Сюжет показали не в прямом эфире, видео склеено с частей.

Напомним: Ранее пропагандисты показали "интервью" с самим Протасевичем.

В июне Протасевича и Сапегу перевели под домашний арест.

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