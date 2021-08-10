На беларусском телевидении показали "интервью" с девушкой Протасевича

На государственном канале "Беларусь 1" показали сюжет о посадке Ryanair – в нем приняла участие девушка Романа Протасевича Софья Сапега, задержанная в мае в Минске. Ранее пропагандисты показали "интервью" с самим Протасевичем.

Источник: премьера эфира "Беларусь 1"

Детали: Сначала показали комментарии начальника смены аэропорта в Минске, директора департамента по авиации, самого Протасевича, а после этого в студию пригласили Сапегу.

Она рассказала, что перед посадкой Протасевич якобы отдал ей всю технику, потому что думал, что Сапегу не снимут с самолета.

Прямая речь Сапеги: "После разговора с Романом был сделан вывод о том, что в этом (посадке самолета и их задержании – ред.) был замешаны именно рабочий коллектив Романа, кто-то из его рабочего окружения. Такой вариант не стоит исключать".

Больше деталей: Девушка также сказала, что не видела "никаких сотрудников КГБ" в самолёте, а также якобы считает, что к посадке Ryanair не причастны спецслужбы Белоруссии.

Сапега говорит, что чувствует себя "лучше, чем в первые дни", а ведущая отметила, что София "выглядит хорошо".

Сюжет показали не в прямом эфире, видео склеено с частей.

Напомним: В июне Протасевича и Сапегу перевели под домашний арест.

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