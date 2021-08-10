На білоруському телебаченні показали "інтерв'ю" з дівчиною Протасевича
Державний канал "Білорусь 1" показав коментарі Софії Сапеги, знятої з рейсу Ryanair у травні разом із колишнім головним редактором опозиційного телеграм-каналу NEXTA Романом Протасевичем, яка нібито вважає, що спецслужби Білорусі не причетні до посадки літака.
Джерело: ефір "Білорусь 1"
Деталі: На державному каналі Білорусі показали сюжет про травневу вимушену посадку літака лоукостера "Ryanair" у Мінську.
Спочатку показали коментарі начальника зміни аеропорту в Мінську, директора департаменту з авіації, самого Протасевича, а після цього в студію запросили Софію Сапегу.
Вона розповіла, що перед посадкою Протасевич нібито віддав їй всю техніку, оскільки думав, що Сапегу не зніматимуть з літака.
Пряма мова Сапеги: "Після розмови з Романом був зроблений висновок про те, що в цьому (посадці літака та їх затриманні – ред.) був замішаний саме робочий колектив Романа, хтось із його робочого оточення. Такий варіант не варто виключати".
Більше деталей: Дівчина також сказала, що "не бачила ніяких співробітників КДБ" у літаку, а також нібито вважає, що до посадки Ryanair не причетні спецслужби Білорусі.
Сапега відповіла, що відчуває себе "краще, ніж у перші дні", а ведуча зазначила, що Софія "має гарний вигляд".
Сюжет показали не в прямому ефірі, відео склеєне з частин.
Нагадаємо: Раніше пропагандисти показали "інтерв'ю" з самим Протасевичем.
У червні Протасевича й Сапегу перевели на домашній арешт.
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Передісторія:
- 23 травня за вказівкою Олександра Лукашенка Білорусь підняла винищувач, щоби посадити у Мінську літак Ryanair Афіни – Вільнюс, на якому перебував Протасевич. Протасевича та його дівчину затримали.
- У разі висунення звинувачень у тероризмі Протасевичу в Білорусі може загрожувати смертна кара.
- Таке затримання викликало різку реакцію світу.
- 24 травня очільники держав та урядів Євросоюзу вирішили посилити санкційний тиск на самопроголошеного президента Лукашенка та доручили заборонити авіакомпаніям із Білорусі використовувати повітряний простір ЄС як для прямих рейсів, так і транзитних. Агентство ЄС із повітряного руху рекомендувало облітати Білорусь через країни Балтії.
- Білоруський державний телеканал ОНТ показав"інтерв’ю" з Протасевичем, де він начебто "визнав провину" та сказав, що "почувається прекрасно".