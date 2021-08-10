На білоруському телебаченні показали "інтерв'ю" з дівчиною Протасевича

Державний канал "Білорусь 1" показав коментарі Софії Сапеги, знятої з рейсу Ryanair у травні разом із колишнім головним редактором опозиційного телеграм-каналу NEXTA Романом Протасевичем, яка нібито вважає, що спецслужби Білорусі не причетні до посадки літака.

Джерело: ефір "Білорусь 1"

Деталі: На державному каналі Білорусі показали сюжет про травневу вимушену посадку літака лоукостера "Ryanair" у Мінську.

Спочатку показали коментарі начальника зміни аеропорту в Мінську, директора департаменту з авіації, самого Протасевича, а після цього в студію запросили Софію Сапегу.

Вона розповіла, що перед посадкою Протасевич нібито віддав їй всю техніку, оскільки думав, що Сапегу не зніматимуть з літака.

Пряма мова Сапеги: "Після розмови з Романом був зроблений висновок про те, що в цьому (посадці літака та їх затриманні – ред.) був замішаний саме робочий колектив Романа, хтось із його робочого оточення. Такий варіант не варто виключати".

Більше деталей: Дівчина також сказала, що "не бачила ніяких співробітників КДБ" у літаку, а також нібито вважає, що до посадки Ryanair не причетні спецслужби Білорусі.

Сапега відповіла, що відчуває себе "краще, ніж у перші дні", а ведуча зазначила, що Софія "має гарний вигляд".

Сюжет показали не в прямому ефірі, відео склеєне з частин.

Нагадаємо: Раніше пропагандисти показали "інтерв'ю" з самим Протасевичем.

У червні Протасевича й Сапегу перевели на домашній арешт.

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