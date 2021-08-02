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СБУ была готова "найти" Чауса и везла его на вертолете – источники

Понедельник, 2 августа 2021, 12:42

Служба безопасности Украины была осведомлена и подготовлена ​​к якобы внезапному появлению похищенного экс-судьи Николая Чауса.

Источник: материал "Украинской правды" Похищение судьи Чауса. Между Порошенко и Зеленским

Дословно: "По данным УП, ехал экс-судья не только на автомобиле (из Винницкой области в ​​Киев – ред). Служба безопасности, вероятно, была готова к "нахождению", и Чауса ждал специальный транспорт. В Киев его доставляли, в частности, на вертолете".

Детали: Согласно официальным сводкам правоохранителей, имеющихся в распоряжении УП, экс-судья назвался, но документов при себе не имел.

В сельсовете в Винницкой области он сказал, что был похищен "неизвестными лицами". Однако во время общения с правоохранителями от написания любых заявлений отказывается. "Видимых телесных повреждений" на нем не зафиксировали.

Он якобы сказал полиции, что хочет поехать в столичную Службу безопасности Украины совместно с работниками спецслужбы. После этого "по собственному желанию" сел в автомобиль сотрудников районного отдела СБУ.

Предыстория:

  • 30 июля стало известно, что экс-судью Чауса, которого в апреле 2021 года похитили неизвестные, обнаружили в селе Мазуривка Винницкой области.
  • Судью Чауса задержали сотрудники Службы безопасности. В НАБУ призвали передать подозреваемого детективам, поскольку именно они ведут расследование в отношении экс-судьи и разыскивают его.
  • Позже появились фото и видео сотрудников НАБУ у здания СБУ. Антикоррупционное бюро обнародовало видео, на котором они пытаются остановить автомобиль СБУ с Чаусом.
  • Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что учитывая резонансность дела Чауса, обеспечить его безопасность должны сотрудники СБУ.
  • 9 августа 2016 года Чауса разоблачили в получении неправомерной выгоды в размере 150 тысяч долларов. Деньги обнаружили в двух стеклянных банках, одну из которых судья закапывал во дворе собственного дома.

Украинская правда
Темы: ЧаусСБУ
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