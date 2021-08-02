Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

ВАКС взялся за меру пресечения для Чауса

Понедельник, 2 августа 2021, 15:36
Фото из ТГ Андрея Цаплиенко

Высший антикоррупционный суд начал рассмотрение ходатайства Национального антикоррупционного бюро об избрании меры пресечения бывшему судье Днепровского райсуда Киева Николаю Чаусу.

Источник: ВАКС в Facebook

Детали: Сообщается, что 1 августа в суд от НАБУ поступило ходатайство об избрании меры пресечения Чаусу. Суд имя не сообщает, но из должности чиновника и подследственности следует, что речь идет именно о Чаусе.

Рассмотрение указанного ходатайства было начато в тот же день, 1 августа, но в связи с отсутствием подозреваемого судебное заседание было отложено на 4 августа. Начало в 14:00.

Напомним: НАБУ с 2016 года расследует уголовное производство по факту вымогательства и получения большого взятки судьей Днепровского суда Киева Чаусом. К нему в 2017 году суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

Предыстория:

  • 30 июля стало известно, что экс-судью Чауса, которого в апреле 2021 года похитили неизвестные, обнаружили в селе Мазуривка Винницкой области.
  • Судью Чауса задержали сотрудники Службы безопасности. В НАБУ призвали передать подозреваемого детективам, поскольку именно они ведут расследование в отношении экс-судьи и разыскивают его.
  • Позже появились фото и видео сотрудников НАБУ у здания СБУ. Антикоррупционное бюро обнародовало видео, на котором они пытаются остановить автомобиль СБУ с Чаусом.
  • Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что учитывая резонансность дела Чауса, обеспечить его безопасность должны сотрудники СБУ.
  • 9 августа 2016 года Чауса разоблачили в получении неправомерной выгоды в размере 150 тысяч долларов. Деньги обнаружили в двух стеклянных банках, одну из которых судья закапывал во дворе собственного дома.

Украинская правда
Темы: ЧаусАнтикоррупционный суд
powered by lun.ua
Главное сегодня

Британия и Иран взаимно вызвали дипломатов после атаки на танкер Mercer Street

фото, обновленоВ Киеве исчез глава Беларусского дома в Украине – организация

США приказали 24 российским дипломатам покинуть страну до 3 сентября – посол РФ

Берлин не закроет "Северный поток-2" даже если Путин воспользуется им как оружием - СМИ

Новости 2 августа: ограничения для невакцинированных, судьба Чауса

Все новости...
Чаус
СБУ была готова "найти" Чауса и везла его на вертолете – источники
Чауса похитили из Молдовы, чтобы собрать компромат на Бурбу и Порошенко – источники
Похищение судьи Чауса. Между Порошенко и Зеленским
Последние новости
04:29
Верховный суд Израиля предложил компромисс между евреями и палестинцами в Шейх-Джаррах
03:35
В апреле-июне среди иностранных туристов в Турции больше всего было украинцев
02:32
В США 70% взрослых сделали прививку против COVID-19
01:33
Берлин впервые за 19 лет отправил военный корабль в Южно-Китайское море
00:32
Британия и Иран взаимно вызвали дипломатов после атаки на танкер Mercer Street
23:57
фотоВ Турции перевернулся автобус с россиянами – четверо погибших
23:28
фото, обновленоВ Киеве исчез глава Беларусского дома в Украине – организация
23:13
США приказали 24 российским дипломатам покинуть страну до 3 сентября – посол РФ
22:41
фото, видеоВ России приговорили "агента СБУ" за якобы контрабанду запчастей к ЗРК
22:05
Новости экономики: новый самый богатый человек, увольнение в "Нафтогазе"
Все новости...