ВАКС взялся за меру пресечения для Чауса
Высший антикоррупционный суд начал рассмотрение ходатайства Национального антикоррупционного бюро об избрании меры пресечения бывшему судье Днепровского райсуда Киева Николаю Чаусу.
Источник: ВАКС в Facebook
Детали: Сообщается, что 1 августа в суд от НАБУ поступило ходатайство об избрании меры пресечения Чаусу. Суд имя не сообщает, но из должности чиновника и подследственности следует, что речь идет именно о Чаусе.
Рассмотрение указанного ходатайства было начато в тот же день, 1 августа, но в связи с отсутствием подозреваемого судебное заседание было отложено на 4 августа. Начало в 14:00.
Напомним: НАБУ с 2016 года расследует уголовное производство по факту вымогательства и получения большого взятки судьей Днепровского суда Киева Чаусом. К нему в 2017 году суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.
Предыстория:
- 30 июля стало известно, что экс-судью Чауса, которого в апреле 2021 года похитили неизвестные, обнаружили в селе Мазуривка Винницкой области.
- Судью Чауса задержали сотрудники Службы безопасности. В НАБУ призвали передать подозреваемого детективам, поскольку именно они ведут расследование в отношении экс-судьи и разыскивают его.
- Позже появились фото и видео сотрудников НАБУ у здания СБУ. Антикоррупционное бюро обнародовало видео, на котором они пытаются остановить автомобиль СБУ с Чаусом.
- Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что учитывая резонансность дела Чауса, обеспечить его безопасность должны сотрудники СБУ.
- 9 августа 2016 года Чауса разоблачили в получении неправомерной выгоды в размере 150 тысяч долларов. Деньги обнаружили в двух стеклянных банках, одну из которых судья закапывал во дворе собственного дома.