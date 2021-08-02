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ВАКС взялся за меру пресечения для Чауса

Понедельник, 2 августа 2021, 15:36
ВАКС взялся за меру пресечения для Чауса
Фото из ТГ Андрея Цаплиенко

Высший антикоррупционный суд начал рассмотрение ходатайства Национального антикоррупционного бюро об избрании меры пресечения бывшему судье Днепровского райсуда Киева Николаю Чаусу.

Источник: ВАКС в Facebook

Детали: Сообщается, что 1 августа в суд от НАБУ поступило ходатайство об избрании меры пресечения Чаусу. Суд имя не сообщает, но из должности чиновника и подследственности следует, что речь идет именно о Чаусе.

Рассмотрение указанного ходатайства было начато в тот же день, 1 августа, но в связи с отсутствием подозреваемого судебное заседание было отложено на 4 августа. Начало в 14:00.

Напомним: НАБУ с 2016 года расследует уголовное производство по факту вымогательства и получения большого взятки судьей Днепровского суда Киева Чаусом. К нему в 2017 году суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

Предыстория:

  • 30 июля стало известно, что экс-судью Чауса, которого в апреле 2021 года похитили неизвестные, обнаружили в селе Мазуривка Винницкой области.
  • Судью Чауса задержали сотрудники Службы безопасности. В НАБУ призвали передать подозреваемого детективам, поскольку именно они ведут расследование в отношении экс-судьи и разыскивают его.
  • Позже появились фото и видео сотрудников НАБУ у здания СБУ. Антикоррупционное бюро обнародовало видео, на котором они пытаются остановить автомобиль СБУ с Чаусом.
  • Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что учитывая резонансность дела Чауса, обеспечить его безопасность должны сотрудники СБУ.
  • 9 августа 2016 года Чауса разоблачили в получении неправомерной выгоды в размере 150 тысяч долларов. Деньги обнаружили в двух стеклянных банках, одну из которых судья закапывал во дворе собственного дома.

Украинская правда

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Темы: ЧаусАнтикоррупционный суд
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