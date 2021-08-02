ВАКС взялся за меру пресечения для Чауса

Высший антикоррупционный суд начал рассмотрение ходатайства Национального антикоррупционного бюро об избрании меры пресечения бывшему судье Днепровского райсуда Киева Николаю Чаусу.

Источник: ВАКС в Facebook

Детали: Сообщается, что 1 августа в суд от НАБУ поступило ходатайство об избрании меры пресечения Чаусу. Суд имя не сообщает, но из должности чиновника и подследственности следует, что речь идет именно о Чаусе.

Рассмотрение указанного ходатайства было начато в тот же день, 1 августа, но в связи с отсутствием подозреваемого судебное заседание было отложено на 4 августа. Начало в 14:00.

Напомним: НАБУ с 2016 года расследует уголовное производство по факту вымогательства и получения большого взятки судьей Днепровского суда Киева Чаусом. К нему в 2017 году суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

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