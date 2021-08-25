Кучма не ответил, убийца ли Путин, и советует не спрашивать это у Зеленского

Второй президент Украины Леонид Кучма не ответил на вопрос, считает ли он президента России Владимира Путина убийцей, и посоветовал журналистам не спрашивать об этом у президента Владимира Зеленского.

Источник: Кучма в интервью "Украинской правде"

Прямая речь: "Только не ставьте этот вопрос действующему президенту. Или еще кому-то из его окружения.

Не провоцируйте тех, кому придется еще вести переговоры с Путиным. А вести их придется. И цена эффектного оскорбления будет реальной, причем заплатит ее не тот, кто захотел бы так громко пропиариться, а кто-то из наших ребят, который попадет под обстрел на линии фронта в тот же день. Потому что на "передке" уже давно составили народную примету: в Москве обиделись – на Донбассе стреляют".

Детали: По мнению Кучмы, так кого-то называть можно "только в лицо", а когда "просто бросаются громкими словами – это их только обесценивает".

Он также напомнил, что президент США Джо Байден, назвав Путина убийцей, почти в тоже время пригласил его на встречу, где приветливо разговаривал и жал руку. Кучма убежден, что у Украины такой возможности не будет.

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