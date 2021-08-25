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Кучма не відповів, чи Путін убивця, і радить не питати це у Зеленського

Середа, 25 серпня 2021, 09:54
Кучма не відповів, чи Путін убивця, і радить не питати це у Зеленського
Фото з сайту interfax.com.ua

Другий президент України Леонід Кучма не відповів на питання, чи президент Росії Володимир Путін убивця, і порадив журналістам не запитувати про це у президента Володимира Зеленського.

Джерело: Кучма в інтерв'ю "Українській правді"

Пряма мова: "Тільки не ставте це питання діючому президенту. Або ще комусь із його оточення. 

Не провокуйте тих, кому доведеться ще вести перемовини з Путіним. А вести їх таки доведеться. І ціна ефектної образи буде реальною, причому заплатить її не той, хто схотів би так голосно пропіаритися, а хтось із наших хлопців, який потрапить під обстріл на лінії фронту того ж дня. Бо на "передку" вже давно склали народну прикмету: у Москві образилися – на Донбасі стріляють". 

Деталі: На думку Кучми, так когось називати можна "лише у обличчя", а коли "просто кидаються гучними словами – це їх лише знецінює".

Він також нагадав, що президент США Джо Байден, назвавши Путіна вбивцею, майже одночасно запросив його на зустріч, де приязно розмовляв і тиснув руку. Кучма переконаний, що в України такої можливості не буде. 

Передісторія: 

  • За добу 24 серпня в зоні бойових дій на Донбасі зафіксували 3 порушення режиму припинення вогню, одного бійця убили і двох поранили.
  • 18 серпня під час першої репетиції параду до Дня Незалежності одна із коробок заспівала відому пісню про Путіна. Відео виконання швидко поширилось в мережі. Російські пропагандистські телеканали не оминули це увагою та навіть показали шматок відео на національному телебаченні, проте без звуку. Загалом, виконання пісні викликало сильне обурення в російських пропагандистів. 
  • 20 серпня українські військові на репетиції параду до Дня Незалежності вдруге нагадали відому фанатську кричалку про президента РФ Володимира Путіна. 

Українська правда

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Теми: КучмаПутін
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