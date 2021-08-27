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МОЗ планирует ревакцинацию против COVID через год, сертификат действует полгода

Пятница, 27 августа 2021, 11:12
5.ua

Министерство здравоохранения Украины планирует проводить повторную прививку граждан против коронавируса SARS CoV 2 через год после прохождения полного курса вакцинации и не исключает, что вакцину можно будет изменить.

Источник: заместитель главы Минздрава – главный санитарный врач Игорь Кузин в интервью "BBC News Украина"

Прямая речь: "Пока мы не делаем бустерную дозу (вспомогательную к двум обязательным дозу вакцины – ред.). Сейчас наша основная стратегия – это ревакцинация через год".

Детали: Кузин отметил, что сейчас идут дискуссии по поводу того, как ревакцинировать население, и "есть только несколько заявлений фармкомпаний, что бустерная доза вызывает больший иммунный ответ".

"Нет достоверных статей в научных журналах, нет официальных позиций международных организаций, что бустерная доза является рекомендованной или будет обязательной", – пояснил он.

На вопрос, можно ли будет менять вакцины при повторной вакцинации, главный санитарный врач сказал: "Можно, но пока рекомендаций нет".

"Скорее всего, в конце сентября мы получим новые данные об эффективности бустерной дозы. Стратегии о ревакцинации будут рассматриваться также позже", – сказал Кузин.

Напомним: 19 августа Евросоюз официально признал, что украинские COVID-сертификаты о вакцинации в приложении "Дія" соответствуют европейским. Но цифровой сертификат будет действовать 180 дней (полгода) после прохождения полного курса вакцинации.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко говорил, что коллеги из ЕС и ВОЗ изучают, можно ли продлить действие сертификата до 12 месяцев.

Предыстория:

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Алена Рощенко, УП
Темы: вакцинацияCovid-2019коронавирусМинздравмедицина
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