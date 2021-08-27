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МОЗ планує ревакцинацію проти COVID через рік, сертифікат діє пів року

П'ятниця, 27 серпня 2021, 11:12
МОЗ планує ревакцинацію проти COVID через рік, сертифікат діє пів року
5.ua

Міністерство охорони здоров'я України планує проводити повторне щеплення громадян проти коронавірусу SARS CoV 2 через рік після проходження повного курсу вакцинації і не виключає, що вакцину можна буде змінити.

Джерело: заступник голови МОЗ – головний санітарний лікар Ігор Кузін в інтерв'ю "BBC News Україна"

Пряма мова: "Поки ми не робимо бустерну дозу (допоміжну дозу вакцини до двох обов'язкових – ред.). Зараз наша основна стратегія - це ревакцинація через рік".

Деталі: Кузін зазначив, що зараз ідуть дискусії з приводу того, як ревакцинувати населення, і "є лише декілька заяв фармкомпаній, що бустерна доза викликає більшу імунну відповідь". 

"Немає достовірних статей у наукових журналах, немає офіційних позицій міжнародних організацій, що бустерна доза є рекомендованою чи буде обов'язковою", – пояснив він.

На запитання, чи можна буде міняти вакцини при повторній вакцинації, головний санітарний лікар сказав: "Можна, але поки що рекомендацій немає". 

"Скоріше за все, наприкінці вересня ми отримаємо нові дані про ефективність бустерної дози. Стратегії про ревакцинацію будуть розглядатися також пізніше", – сказав Кузін.

Нагадаємо: 19 серпня Євросоюз офіційно визнав, що українські COVID-сертифікати про вакцинацію у застосунку "Дія" відповідають європейським. Але цифровий сертифікат діятиме 180 днів (пів року) після проходження повного курсу вакцинації. 

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко говорив, що колеги з ЄС і ВООЗ вивчають, чи можна продовжити дію сертифікату до 12 місяців.

Передісторія: 

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

Олена Рощенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: вакцинаціяCovid-2019коронавірусМОЗмедицина
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