Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

МОЗ планує ревакцинацію проти COVID через рік, сертифікат діє пів року

П'ятниця, 27 серпня 2021, 11:12
5.ua

Міністерство охорони здоров'я України планує проводити повторне щеплення громадян проти коронавірусу SARS CoV 2 через рік після проходження повного курсу вакцинації і не виключає, що вакцину можна буде змінити.

Джерело: заступник голови МОЗ – головний санітарний лікар Ігор Кузін в інтерв'ю "BBC News Україна"

Пряма мова: "Поки ми не робимо бустерну дозу (допоміжну дозу вакцини до двох обов'язкових – ред.). Зараз наша основна стратегія - це ревакцинація через рік".

Деталі: Кузін зазначив, що зараз ідуть дискусії з приводу того, як ревакцинувати населення, і "є лише декілька заяв фармкомпаній, що бустерна доза викликає більшу імунну відповідь". 

"Немає достовірних статей у наукових журналах, немає офіційних позицій міжнародних організацій, що бустерна доза є рекомендованою чи буде обов'язковою", – пояснив він.

На запитання, чи можна буде міняти вакцини при повторній вакцинації, головний санітарний лікар сказав: "Можна, але поки що рекомендацій немає". 

"Скоріше за все, наприкінці вересня ми отримаємо нові дані про ефективність бустерної дози. Стратегії про ревакцинацію будуть розглядатися також пізніше", – сказав Кузін.

Нагадаємо: 19 серпня Євросоюз офіційно визнав, що українські COVID-сертифікати про вакцинацію у застосунку "Дія" відповідають європейським. Але цифровий сертифікат діятиме 180 днів (пів року) після проходження повного курсу вакцинації. 

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко говорив, що колеги з ЄС і ВООЗ вивчають, чи можна продовжити дію сертифікату до 12 місяців.

Передісторія: 

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

Олена Рощенко, УП
Теми: вакцинаціяCovid-2019коронавірусМОЗмедицина


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Роналду повертається в "Манчестер Юнайтед"

ЄС відновить обмеження на в'їзд для США і ще п'яти країн

Бомбардувальник Су-24 впав у Пермі – росЗМІ

Офіс генпрокурора просить арештувати Рудьковського, який злітав у Монако

Нацрада хоче позбавити канал "НАШ" ліцензії за "скабєєвщину"

Зеленський підписав закон про реструктуризацію "газових" боргів на 100 мільярдів

Усі новини...
вакцинація
Вакцинуйся або тестуйся – Кузін розповів про можливі обмеження для невакцинованих
Щеплені білоруською вакциною намагалися підкупити українських прикордонників
Новий рекорд вакцинації: понад 173 тисячі щеплених за день українців 
Останні новини
21:32
Новини економіки: аукціон з продажу ОГХК скасували, опалювальний сезон під загрозою
21:14
Зеленський зустрівся із Санду 
21:00
Новини 27 серпня: найбільша помилка Порошенка, пропозиція "Талібану"
20:41
Байдена попередили про можливість нових терактів у Кабулі
20:26
Реальна зарплата за рік зросла на 10% – Держстат
20:23
У Нідерландах підйомний кран зруйнував залізничний міст XIX століття
20:04
Morgan Stanley погіршив прогноз зростання ВВП України до 3,4%
19:55
Роналду повертається в "Манчестер Юнайтед"
19:37
Офіс генпрокурора оприлюднить матеріали розслідування щодо Іловайської трагедії
19:22
В Україні видаватимуть свідоцтва про закінчення початкової школи
Усі новини...