Чауса доставили в изолятор СБУ

Экс-судью Днепровского райсуда Киева Николая Чауса после вручения подозрения детективами НАБУ доставили в изолятор Службы безопасности Украины.

Источник: собеседник УП в правоохранительных органах

Детали: По данным источника УП, экс-судья Чаус, которого задержали 3 августа детективы НАБУ, был доставлен в изолятор Службы безопасности Украины, сотрудники которой продолжают обеспечивать его безопасность.

4 августа его должны доставить в суд для избрания меры пресечения.

Что предшествовало: Чаусу вручили ходатайство о применении меры пресечения, которое должен в среду рассматривать Высший антикоррупционный суд.

Читайте также: Похищение судьи Чауса. Между Порошенко и Зеленским

Справка: НАБУ с 2016 года расследует уголовное производство по факту вымогательства и получения большого взятки судьей Днепровского суда Киева Николаем Чаусом. В 2017 году суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Однако тогда Чаус скрывался в Молдове, где просил политического убежища. После того, как Молдова отказала ему в предоставлении убежища, экс-судью должны были вернуть в Украину. Однако вскоре его похитили из Молдовы. Причастность к вывозу Чауса в Украину вменяли украинским правоохранителям.

Предыстория: