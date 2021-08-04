Чаус 50 дней был прикован к постели, применялись пытки – адвокат
Адвокат экс-судьи Днепровского райсуда Киева Николая Чауса рассказал, что над его подзащитным издевались и 50 дней он был прикован к постели.
Источник: адвокат Чауса Ростислав Кравец в эфире "Украина 24"
Прямая речь: "Я считаю, что его самочувствие требует медицинского исследования, медицинского вмешательства.
Я считаю, что нужна психическая помощь и помощь врачей, чтобы восстановить здоровье, потому что есть определенные осложнения после того, что с ним произошло.
Применялись пытки. Над ним просто издевались там, где он находился.
Он был прикован к постели 50 дней.
Около месяца ему не давали мыться, постоянно включали-выключали свет".
Детали: По словам адвоката, Чауса передали НАБУ. Его отвезли в СИЗО СБУ.
Кравец считает, что Чауса удерживали украинские спецслужбы.
Что предшествовало: Чаусу вручили ходатайство о применении меры пресечения, которое должен в среду рассматривать Высший антикоррупционный суд.
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Справка: НАБУ с 2016 года расследует уголовное производство по факту вымогательства и получения большого взятки судьей Днепровского суда Киева Николаем Чаусом. В 2017 году суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Однако тогда Чаус скрывался в Молдове, где просил политического убежища. После того, как Молдова отказала ему в предоставлении убежища, экс-судью должны были вернуть в Украину. Однако вскоре его похитили из Молдовы. Причастность к вывозу Чауса в Украину вменяли украинским правоохранителям.
Предыстория:
- 30 июля стало известно, что экс-судью Чауса, которого в апреле 2021 года похитили неизвестные, обнаружили в селе Мазуривка Винницкой области.
- Позже стало известно, что Чаус находится в СБУ. В НАБУ призвали передать подозреваемого детективам, поскольку именно они ведут расследование в отношении экс-судьи и разыскивают его.
- Тогда же появились фото и видео сотрудников НАБУ у здания СБУ. Антикоррупционное бюро обнародовало видео, на котором они пытаются остановить автомобиль СБУ с Чаусом.
- Дело о похищении Чауса, где он является потерпевшим, расследует СБУ. Якобы поэтому он и находится в СБУ после того, как его нашли. В Офисе генпрокурора заявили, что работают над тем, чтоб НАБУ и СБУ могли расследовать дела с участием Чауса, поскольку они имеют разную подследственность.