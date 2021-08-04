Чаус 50 дней был прикован к постели, применялись пытки – адвокат

Адвокат экс-судьи Днепровского райсуда Киева Николая Чауса рассказал, что над его подзащитным издевались и 50 дней он был прикован к постели.

Источник: адвокат Чауса Ростислав Кравец в эфире "Украина 24"

Прямая речь: "Я считаю, что его самочувствие требует медицинского исследования, медицинского вмешательства.

Я считаю, что нужна психическая помощь и помощь врачей, чтобы восстановить здоровье, потому что есть определенные осложнения после того, что с ним произошло.

Применялись пытки. Над ним просто издевались там, где он находился.

Он был прикован к постели 50 дней.

Около месяца ему не давали мыться, постоянно включали-выключали свет".

Детали: По словам адвоката, Чауса передали НАБУ. Его отвезли в СИЗО СБУ.

Кравец считает, что Чауса удерживали украинские спецслужбы.

Что предшествовало: Чаусу вручили ходатайство о применении меры пресечения, которое должен в среду рассматривать Высший антикоррупционный суд.

Читайте также: Похищение судьи Чауса. Между Порошенко и Зеленским

Справка: НАБУ с 2016 года расследует уголовное производство по факту вымогательства и получения большого взятки судьей Днепровского суда Киева Николаем Чаусом. В 2017 году суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Однако тогда Чаус скрывался в Молдове, где просил политического убежища. После того, как Молдова отказала ему в предоставлении убежища, экс-судью должны были вернуть в Украину. Однако вскоре его похитили из Молдовы. Причастность к вывозу Чауса в Украину вменяли украинским правоохранителям.

Предыстория: