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Деятельность Зеленского одобряют все меньше людей - социология

Среда, 4 августа 2021, 13:43
фото: Дмитрий ларин, уп

Согласно опроса, все больше людей не одобряют деятельность президента Владимира Зеленского, а все меньше - одобряют.

Источник: КМИС

Детали: Согласно ответам респондентов, 56,1% людей не одобряют деятельность Зеленского. В июне таких было 52,7.

Среди украинцев, кто одобряет деятельность президента, 29,1%, месяцем ранее было 34,1%.

 

Справка: Опрос провели с 24 июля по 1 августа 2021 методом личного (face-to-face) интервью. Опрошено 2028 респондентов, проживающих в 105 населенных пунктах всех регионов Украины.

Украинская правда
Темы: Зеленскийсоциология
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