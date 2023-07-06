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Зеленский об обещании членства в НАТО: Это не такая высокая цена за войну

Елена РощинаЧетверг, 6 июля 2023, 23:54
Зеленский об обещании членства в НАТО: Это не такая высокая цена за войну
Владимир Зеленский в Болгарии, фото ОП

Президент Владимир Зеленский считает, что страны НАТО на саммите в Вильнюсе могли бы дать Украине четкий сигнал о перспективе обретения членства в Альянсе, потому что украинцы платят за это кровью в войне, которую развязала Россия. 

Источник: Владимир Зеленский во время встречи с представителями политических кругов, общественности и СМИ Болгарии, цитирует Офис президента

Детали: Президент отметил, что для украинского народа очень важным мотивационным фактором стал бы четкий сигнал о перспективе приобретения членства Украины в НАТО на саммите в Вильнюсе, как это было с предоставлением статуса кандидата в члены ЕС в июне 2022 года.

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Прямая речь: "Мы понимаем, что в НАТО будем через несколько лет или после войны – как решат члены Альянса. Но надо давать сигнал, чтобы мотивировать Украину защищать Европу. Это не такая высокая цена за такую войну и за такие страдания".

Знать больше: Байден в роли Меркель. Чего хочет Украина на саммите НАТО и где до сих пор остаются преграды

Темы: ЗеленскийНАТО
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