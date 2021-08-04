Меру пресечения Чаусу будут избирать в закрытом режиме

Избрание меры пресечения экс-судье Днепровского райсуда Николаю Чаусу будет проходить в закрытом режиме.

Источник: заседание Высшего антикоррупционного суда

Детали: Таким образом судья удовлетворил ходатайство защиты Чауса. Сторона обвинения не возражала против этого.

Журналисты просили разрешить трансляцию заседания.

Судья спросил, стоит ли проводить часть заседания в открытом режиме, а часть – где могут оглашаться какие-то сведения о Чаусе – в закрытом, но защита отметила, что хочет, чтобы все заседание было закрытым.

Судья удовлетворил ходатайство защиты и объявил короткий технический перерыв, чтобы выключить трансляцию.

Что предшествовало: Чаусу вручили ходатайство о применении меры пресечения, которое должен в среду рассматривать Высший антикоррупционный суд.

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Справка: НАБУ с 2016 года расследует уголовное производство по факту вымогательства и получения большого взятки судьей Днепровского суда Киева Николаем Чаусом. В 2017 году суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Однако тогда Чаус скрывался в Молдове, где просил политического убежища. После того, как Молдова отказала ему в предоставлении убежища, экс-судью должны были вернуть в Украину. Однако вскоре его похитили из Молдовы. Причастность к вывозу Чауса в Украину вменяли украинским правоохранителям.

Предыстория: