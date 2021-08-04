Меру пресечения Чаусу будут избирать в закрытом режиме
Избрание меры пресечения экс-судье Днепровского райсуда Николаю Чаусу будет проходить в закрытом режиме.
Источник: заседание Высшего антикоррупционного суда
Детали: Таким образом судья удовлетворил ходатайство защиты Чауса. Сторона обвинения не возражала против этого.
Журналисты просили разрешить трансляцию заседания.
Судья спросил, стоит ли проводить часть заседания в открытом режиме, а часть – где могут оглашаться какие-то сведения о Чаусе – в закрытом, но защита отметила, что хочет, чтобы все заседание было закрытым.
Судья удовлетворил ходатайство защиты и объявил короткий технический перерыв, чтобы выключить трансляцию.
Что предшествовало: Чаусу вручили ходатайство о применении меры пресечения, которое должен в среду рассматривать Высший антикоррупционный суд.
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Справка: НАБУ с 2016 года расследует уголовное производство по факту вымогательства и получения большого взятки судьей Днепровского суда Киева Николаем Чаусом. В 2017 году суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Однако тогда Чаус скрывался в Молдове, где просил политического убежища. После того, как Молдова отказала ему в предоставлении убежища, экс-судью должны были вернуть в Украину. Однако вскоре его похитили из Молдовы. Причастность к вывозу Чауса в Украину вменяли украинским правоохранителям.
Предыстория:
- 30 июля стало известно, что экс-судью Чауса, которого в апреле 2021 года похитили неизвестные, обнаружили в селе Мазуривка Винницкой области.
- Позже стало известно, что Чаус находится в СБУ. В НАБУ призвали передать подозреваемого детективам, поскольку именно они ведут расследование в отношении экс-судьи и разыскивают его.
- Тогда же появились фото и видео сотрудников НАБУ у здания СБУ. Антикоррупционное бюро обнародовало видео, на котором они пытаются остановить автомобиль СБУ с Чаусом.
- Дело о похищении Чауса, где он является потерпевшим, расследует СБУ. Якобы поэтому он и находится в СБУ после того, как его нашли. В Офисе генпрокурора заявили, что работают над тем, чтоб НАБУ и СБУ могли расследовать дела с участием Чауса, поскольку они имеют разную подследственность.