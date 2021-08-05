Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Российская атомная подводная лодка потеряла ход у берегов Дании

Четверг, 5 августа 2021, 13:27
Российская атомная подводная лодка потеряла ход у берегов Дании

Российская атомная подводная лодка "Орел", осуществлявшая переход из Санкт-Петербурга вместе с кораблями сопровождения, на некоторое время потеряла ход у побережья Дании.

Как сообщает "Европейская правда", информацию об этом на своей странице в Facebook разместили ВМС Дании.

Инцидент произошел 30 июля в водах к востоку от второго по величине датского города Орхус, на расстоянии примерно двух морских миль от берега.

Экипаж датского сторожевого корабля "Диана", который сопровождал русскую группу из трех кораблей, назвал ситуацию "драматической".

"Сопровождение из Балтийского моря войдет в историю как драматическое и захватывающее, поскольку у атомной подводной лодки "Орел" класса "Оскар-II" были проблемы с тягой и она потеряла ход в районе Сейоре, где стала дрейфовать со скоростью 1,5 узла в сторону острова", - говорится в сообщении.

 

К подводной лодке подошел российский эсминец "Удалой" и были подготовлены средства для буксировки. "Мы связались с ним и предложили свою помощь, от которой он отказался, что неудивительно", - сообщили датские моряки.

Подводная лодка "Орел" через некоторое время снова запустила двигатели. Некоторое время лодка шла в надводном положении, но потом погрузилась под воду.

"Украинская правда" в Threads

Темы: РосcияморякиДания
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

Все новости...
Росcия
Зеленский о пророссийских настроениях в Словакии: Это протерористическая позиция
Глава МИД Британии предостерег Россию от провокаций на ЗАЭС
Германия ускорит строительство СПГ-терминалов после отказа от газа из РФ
Последние новости
08:21
В Николаеве ударный дрон попал в склады промышленного предприятия
08:20
Украинские беженцы сталкиваются с визовой аферой в Британии
08:16
Минус 1 010 оккупантов, 37 ББМ и 1 корабль - потери России за сутки
07:45
Сербская оппозиция собрала новую демонстрацию в Белграде против фальсификации выборов
07:32
На фронте за сутки произошло почти сто боестолкновений − Генштаб
07:14
Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы
06:48
США атаковали в ответ объекты "Хезболлы" в Ираке – Пентагон
06:24
Нетаньяху назвал три "предпосылки для мира" в Секторе Газа
05:38
Генштаб опроверг информацию о гибели более 100 бойцов на Авдеевском направлении
05:22
ОбновленоВ Киеве и области была воздушная тревога из-за ракетной опасности
Все новости...
Реклама: