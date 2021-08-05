Российская атомная подводная лодка потеряла ход у берегов Дании

Российская атомная подводная лодка "Орел", осуществлявшая переход из Санкт-Петербурга вместе с кораблями сопровождения, на некоторое время потеряла ход у побережья Дании.

Как сообщает "Европейская правда", информацию об этом на своей странице в Facebook разместили ВМС Дании.

Инцидент произошел 30 июля в водах к востоку от второго по величине датского города Орхус, на расстоянии примерно двух морских миль от берега.

Экипаж датского сторожевого корабля "Диана", который сопровождал русскую группу из трех кораблей, назвал ситуацию "драматической".

"Сопровождение из Балтийского моря войдет в историю как драматическое и захватывающее, поскольку у атомной подводной лодки "Орел" класса "Оскар-II" были проблемы с тягой и она потеряла ход в районе Сейоре, где стала дрейфовать со скоростью 1,5 узла в сторону острова", - говорится в сообщении.

К подводной лодке подошел российский эсминец "Удалой" и были подготовлены средства для буксировки. "Мы связались с ним и предложили свою помощь, от которой он отказался, что неудивительно", - сообщили датские моряки.

Подводная лодка "Орел" через некоторое время снова запустила двигатели. Некоторое время лодка шла в надводном положении, но потом погрузилась под воду.