Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Російський атомний підводний човен втратив хід біля берегів Данії

Четвер, 5 серпня 2021, 13:27

Російський атомний підводний човен "Орел", який здійснював перехід із Санкт-Петербурга разом з кораблями супроводу, на деякий час втратив хід біля узбережжя Данії.

Як повідомляє "Європейська правда", інформацію про це на своїй сторінці у Facebook розмістили ВМС Данії.

Інцидент трапився 30 липня у водах на схід від другого за величиною данського міста Орхус, на відстані приблизно дві морські милі від берега.

Екіпаж данського сторожового корабля "Діана", який супроводжував російську групу з трьох кораблів, назвав ситуацію "драматичною".

"Супровід з Балтійського моря увійде в історію як драматичний і захоплюючий, оскільки у атомного підводного човна "Орел" класу "Оскар-II" були проблеми з тягою і він втратив хід в районі Сейоре, де став дрейфувати зі швидкістю 1,5 вузла в сторону острову", - йдеться в повідомленні.

 

До підводного човна підійшов російський есмінець "Удалой" і були підготовлені засоби для буксирування. "Ми зв'язалися з ним і запропонували свою допомогу, від якої він відмовився, що не дивно", - повідомили данські моряки.

Підводний човен "Орел" через якийсь час знову запустив двигуни. Деякий час човен йшов у надводному положенні, але потім занурився під воду.

Теми: РосіяморякиДанія


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Кінець епохи: Мессі йде з "Барселони" після 21 року гри за клуб

Україна вважає некоректними претензії щодо паспортів від ЄС

відеоЗеленський поклав на Путіна відповідальність за успіх деокупації Донбасу та Криму

Голові Харківської облради обрали запобіжний захід

фотоВенедіктова розсекретить матеріали справи щодо "Іловайського котла"

Глава дипломатії ЄС: Лукашенко порушив "олімпійське перемир'я"

Усі новини...
Росія
На навчаннях "Захід-2021" "відбиватимуть" напад на Росію і Білорусь
В Росії закривається сайт, який робив розслідування про Путіна
Зеленський порадив покинути Донбас українцям, які відчувають себе росіянами
Останні новини
21:47
Новини економіки: виплати за держборгом, оплата за ліцензії на гральний бізнес
21:33
Кінець епохи: Мессі йде з "Барселони" після 21 року гри за клуб
21:15
Україна вважає некоректними претензії щодо паспортів від ЄС
21:05
Новини 5 серпня: успіхи в Токіо, поради Зеленського
20:51
Вірменія заявила про розміщення прикордонників РФ на кордоні з Азербайджаном
20:47
ДБР прийшло з обшуками в Мін’юст: справа про "хабар через адвокатку"
20:46
Верховний суд може поставити під загрозу кредитні відносини в Україні – банкір
20:30
Данилюк пішов судом на комісію, яка завернула його з конкурсу на очільника БЕБ
19:55
Офіційний курс: гривня ослабла до долара
19:51
відеоЗеленський поклав на Путіна відповідальність за успіх деокупації Донбасу та Криму
Усі новини...