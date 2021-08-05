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Російський атомний підводний човен втратив хід біля берегів Данії

Четвер, 5 серпня 2021, 13:27
Російський атомний підводний човен втратив хід біля берегів Данії

Російський атомний підводний човен "Орел", який здійснював перехід із Санкт-Петербурга разом з кораблями супроводу, на деякий час втратив хід біля узбережжя Данії.

Як повідомляє "Європейська правда", інформацію про це на своїй сторінці у Facebook розмістили ВМС Данії.

Інцидент трапився 30 липня у водах на схід від другого за величиною данського міста Орхус, на відстані приблизно дві морські милі від берега.

Екіпаж данського сторожового корабля "Діана", який супроводжував російську групу з трьох кораблів, назвав ситуацію "драматичною".

"Супровід з Балтійського моря увійде в історію як драматичний і захоплюючий, оскільки у атомного підводного човна "Орел" класу "Оскар-II" були проблеми з тягою і він втратив хід в районі Сейоре, де став дрейфувати зі швидкістю 1,5 вузла в сторону острову", - йдеться в повідомленні.

 

До підводного човна підійшов російський есмінець "Удалой" і були підготовлені засоби для буксирування. "Ми зв'язалися з ним і запропонували свою допомогу, від якої він відмовився, що не дивно", - повідомили данські моряки.

Підводний човен "Орел" через якийсь час знову запустив двигуни. Деякий час човен йшов у надводному положенні, але потім занурився під воду.

"Українська правда" у Threads

Теми: РосіяморякиДанія
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