Музей истории правительств теперь можно посетить в Google Maps: качество 11K
Министерство цифровой трансформации вместе с Google Украина перенесли в онлайн Музей истории правительств Украины.
Источник: министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Facebook
Прямая речь: "Наша команда вместе с Google Украина перенесла в онлайн Музей истории правительств Украины. В одном из самых высоких уровней качества изображения, которые существуют сегодня, – 11К. Продолжаем способствовать развитию технологий и приближать Украину к цифровым стандартам современного мира".
Детали: В Музее выставлены материалы работы правительств, начиная с 1917 года.
Экспозиция состоит из достояние разных эпох – от удостоверений, медалей и подарков иностранных послов до технических средств, которыми пользовались сотрудники правительственного аппарата.
По словам Федорова, высокая четкость изображения поможет окунуться в историю руководства и подробно разглядеть музей.
Пройти виртуальную экскурсию можно здесь.