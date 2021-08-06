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Музей истории правительств теперь можно посетить в Google Maps: качество 11K

Пятница, 6 августа 2021, 10:48
ФОТО GOOGLE.COM/MAPS

Министерство цифровой трансформации вместе с Google Украина перенесли в онлайн Музей истории правительств Украины.

Источник: министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Facebook

Прямая речь: "Наша команда вместе с Google Украина перенесла в онлайн Музей истории правительств Украины. В одном из самых высоких уровней качества изображения, которые существуют сегодня, – 11К. Продолжаем способствовать развитию технологий и приближать Украину к цифровым стандартам современного мира".

 
Фото google.com/maps

Детали: В Музее выставлены материалы работы правительств, начиная с 1917 года.

Экспозиция состоит из достояние разных эпох – от удостоверений, медалей и подарков иностранных послов до технических средств, которыми пользовались сотрудники правительственного аппарата. 

 
Фото google.com/maps

По словам Федорова, высокая четкость изображения поможет окунуться в историю руководства и подробно разглядеть музей. 

 
Фото google.com/maps

Пройти виртуальную экскурсию можно здесь.

Украинская правда
Темы: культураисторияКабинет министров
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