"Департаменты войны" также создадут в СБУ и полиции - Венедиктова

"Департаменты войны", аналогичные тому, который работает в Офисе генпрокурора, будут созданы в СБУ и Нацполиции для расследования преступлений, связанных с вооруженной агрессией России.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на заявление генпрокурора Ирины Венедиктовой

Прямая речь Венедиктовой: "Такие же департаменты, как у нас "департамент войны", будут созданы в СБУ и в Нацполиции. Это важно для того, чтобы у нас была одна линия. И важно также, чтобы мы понимали эту тему и по Иловайской трагедии".

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