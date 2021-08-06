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"Департаменты войны" также создадут в СБУ и полиции - Венедиктова

Пятница, 6 августа 2021, 14:14
Департаменты войны также создадут в СБУ и полиции - Венедиктова
Фото с Facebook Венедиктовой

"Департаменты войны", аналогичные тому, который работает в Офисе генпрокурора, будут созданы в СБУ и Нацполиции для расследования преступлений, связанных с вооруженной агрессией России.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на заявление генпрокурора Ирины Венедиктовой

Прямая речь Венедиктовой: "Такие же департаменты, как у нас "департамент войны", будут созданы в СБУ и в Нацполиции. Это важно для того, чтобы у нас была одна линия. И важно также, чтобы мы понимали эту тему и по Иловайской трагедии".

Предыстория:                                                                        

  • В июле генпрокурорка Ирина Венедиктова лишила Гюндуза Мамедова руководства над так называемым "Департаментом войны", а позже забрала остальные полномочия.А
  • двокаты сообщили, что Мамедов увольняется с должности и из органов прокуратуры из-за давления.
  • Юристы указывали, что Мамедова противоправно досрочно лишили доступа к государственной тайне и не продлили допуск на новый срок. Это было сделано на основании того, что он не указал в документах работу по совместительству в Одесском национальном университете имени И.И. Мечникова. Адвокаты считают это формальной причиной, ведь Мамедов подал в Службу безопасности Украины стандартный пакет документов, который предоставлялся во время предыдущих процедур доступа к государственной тайне.
  • Офис генпрокурора отказал в увольнении Мамедова по собственному желанию, ссылаясь на наличие открытого дисциплинарного производства.

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Темы: ВенедиктоваОфис генпрокурораИловайсквойна
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