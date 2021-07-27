В ОГП заявили, что сейчас не могут уволить Мамедова по собственному желанию

В Офисе генпрокурора заявили, что заместитель генпрокурора Гюндуз Мамедов, который написал заявление об увольнении, не может быть уволен по закону до окончания рассмотрения дисциплинарного производства, которое против него открыли.

Источник: "Інтерфакс-Україна" со ссылкой на ОГП

Детали: 27 июля Мамедов написал заявление на увольнение. В Офисе генпрокурора отмечают, что сейчас рассматривают дисциплинарное производство в отношении Мамедова, поэтому, согласно закону, не могут уволить работника до конца рассмотрения производства.

Дословно: "Дисциплинарное производство начато 6 июля 2021, и на последнем заседании комиссии 22 июля его адвокаты заявили ходатайство о переносе рассмотрения в связи с тем, что их клиент находится на больничном. Следующее заседание дисциплинарной комиссии назначено на 2 августа 2021 года.

Все прокуроры равны перед законом, и Офис генпрокурора действует в рамках действующего законодательства, поэтому в соответствии с законом "О прокуратуре", до завершения дисциплинарного производства Мамедов не может быть уволен с административной должности в связи с подачей заявления по собственному желанию".

Больше деталей: УП обратилась за комментарием Мамедова, сейчас его адвокаты будут изучать материалы

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