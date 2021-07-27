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В ОГП заявили, что сейчас не могут уволить Мамедова по собственному желанию

Вторник, 27 июля 2021, 20:46

В Офисе генпрокурора заявили, что заместитель генпрокурора Гюндуз Мамедов, который написал заявление об увольнении, не может быть уволен по закону до окончания рассмотрения дисциплинарного производства, которое против него открыли.

Источник: "Інтерфакс-Україна" со ссылкой на ОГП

Детали: 27 июля Мамедов написал заявление на увольнение. В Офисе генпрокурора отмечают, что сейчас рассматривают дисциплинарное производство в отношении Мамедова, поэтому, согласно закону, не могут уволить работника до конца рассмотрения производства.

Дословно: "Дисциплинарное производство начато 6 июля 2021, и на последнем заседании комиссии 22 июля его адвокаты заявили ходатайство о переносе рассмотрения в связи с тем, что их клиент находится на больничном. Следующее заседание дисциплинарной комиссии назначено на 2 августа 2021 года.

Все прокуроры равны перед законом, и Офис генпрокурора действует в рамках действующего законодательства, поэтому в соответствии с законом "О прокуратуре", до завершения дисциплинарного производства Мамедов не может быть уволен с административной должности в связи с подачей заявления по собственному желанию".

Больше деталей: УП обратилась за комментарием Мамедова, сейчас его адвокаты будут изучать материалы

Предыстория:                                                                        

  • В июле адвокаты сообщили, что Мамедов увольняется с должности и из органов прокуратуры за давления, а против него "нарушили ряд дисциплинарных и уголовных производств".
  • Перед этим генпрокурорка Ирина Венедиктова лишила Мамедова руководства над так называемым "Департаментом войны", а позже забрала остальные полномочия.
  • В августе 2020 сразу несколько правозащитных организаций заявили о давлении на Департамент Офиса генерального прокурора по надзору за расследованиями преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, который образовали осенью 2019 года.
  • Мамедов курировал направление военных преступлений и оккупированных территорий с 2016 года: сначала в прокуратуре АР Крым, а затем уже в Офисе генпрокурора, куда пришел во времена Руслана Рябошапки.
  • После увольнения его команды остался работать с Венедиктовой, но долгое время находился в конфликте с генпрокурором. 
  • Адвокаты Мамедова обратились в Службу безопасности Украины за информацией о "тайных письмах", которые якобы стали причиной устранения Мамедова от руководства "департаментом войны".

Темы: Офис генпрокурораВенедиктова
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