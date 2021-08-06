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В Латвии задержали три группы нелегалов из Беларуси

Пятница, 6 августа 2021, 19:23

По последним данным Государственной пограничной службы Латвии, за минувшие сутки на нарушении латвийско-белорусской границы задержаны 28 нелегалов из Ирака.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал Delfi.

В частности, в волости Скрудалиенас при проверке пограничники задержали группу, в которую входили 12 иракцев, ранее незаконно пересекли границу.

На основании уведомления местного жителя на автобусной остановке "Варпене" в этой же волости были задержаны еще четверо нелегалов.

Третью группу, состоящую из 12 человек, задержали в окрестностях села Лупанды в волости Пиедруяс - в Латвию они попали, переплыв реку Даугаву на надувной лодке.

По всем фактам нарушения государственной границы начаты уголовные процессы. Все иракцы размещены в центрах содержания задержанных иностранцев.

Как сообщалось, министры внутренних дел стран Европейского союза на внеочередном заседании 18 августа будут обсуждать рост количества незаконных пересечений границы из Беларуси в Литву.

Темы: БеларусьЛатвияграницамиграция
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