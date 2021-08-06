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НАБУ показало, как Чаус договаривался за взятку: хотел получить всю сумму сразу

Пятница, 6 августа 2021, 19:51
Фото с ТГ Андрея Цаплиенко

Национальное антикоррупционное бюро рассекретило часть материалов расследования в отношении бывшего судьи Днепровского районного суда Киева Николая Чауса, который требовал и получил взятку в 150 тысяч долларов, а потом прятал их в банки.

Источник: НАБУ

Детали: 6 августа следствие открыло материалы дела для ознакомления стороне защиты перед направлением в суд обвинительного акта.

Действия Чауса квалифицировали как "Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом, сопряженное с вымогательством".

Бывшего судью вызвали на допрос в НАБУ 5 и 6 августа. Однако от дачи показаний он отказался.

В видео, которое показали в НАБУ, фигурируют три человека: заявитель по делу о взятке, лицо, что сотрудничает со следствием и сам Чаус.

Так, правоохранители сняли разговор заявительницы с Чаусом, где они обсуждают вынесения решение в пользу женщины в обмен на взятку. Судья также просит собеседницу не говорить вслух сумму и вообще то, что она предлагает деньги, а написать это на листке.

В то же время, женщина высказывала опасения, что она может отдать средства, а не получить нужное решение. Именно поэтому она предлагала отдать часть денег уже после вынесения решения. Чаус на такой вариант не соглашался и говорил, что все нужно сразу выплатить.

На видео также есть разговоры судьи с мужчиной, который сотрудничал со следствием. Примечательно, что Чаус на них вспоминал, что правоохранители "копают" под судью на предмет взяточничества и вспоминал случай, когда одесский судья отстреливался от силовиков.

Там же правоохранителям удалось зафиксировать момент передачи средств судьи посредником.

Что предшествовало: Бывшего судью Днепровского суда столицы Николая Чауса, которого подозревают во взяточничестве, отправили под круглосуточный домашний арест с обязательством носить электронный браслет.

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Справка: НАБУ с 2016 года расследует уголовное производство по факту вымогательства и получения большого взятки судьей Днепровского суда Киева Николаем Чаусом. В 2017 году суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Однако тогда Чаус скрывался в Молдове, где просил политического убежища. После того, как Молдова отказала ему в предоставлении убежища, экс-судью должны были вернуть в Украину. Однако вскоре его похитили из Молдовы. Причастность к вывозу Чауса в Украину вменяли украинским правоохранителям.

Предыстория:

  • 30 июля стало известно, что экс-судью Чауса, которого в апреле 2021 года похитили неизвестные, обнаружили в селе Мазуривка Винницкой области.
  • Позже стало известно, что Чаус находится в СБУ. В НАБУ призвали передать подозреваемого детективам, поскольку именно они ведут расследование в отношении экс-судьи и разыскивают его.
  • Тогда же появились фото и видео сотрудников НАБУ у здания СБУ. Антикоррупционное бюро обнародовало видео, на котором они пытаются остановить автомобиль СБУ с Чаусом.
  • Дело о похищении Чауса, где он является потерпевшим, расследует СБУ. Якобы поэтому он и находится в СБУ после того, как его нашли. В Офисе генпрокурора заявили, что работают над тем, чтоб НАБУ и СБУ могли расследовать дела с участием Чауса, поскольку они имеют разную подследственность.

Ольга Гетьманец, УП
Темы: ЧаусНАБУкоррупция
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