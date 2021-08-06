НАБУ показало, как Чаус договаривался за взятку: хотел получить всю сумму сразу

Национальное антикоррупционное бюро рассекретило часть материалов расследования в отношении бывшего судьи Днепровского районного суда Киева Николая Чауса, который требовал и получил взятку в 150 тысяч долларов, а потом прятал их в банки.

Источник: НАБУ

Детали: 6 августа следствие открыло материалы дела для ознакомления стороне защиты перед направлением в суд обвинительного акта.

Действия Чауса квалифицировали как "Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом, сопряженное с вымогательством".

Бывшего судью вызвали на допрос в НАБУ 5 и 6 августа. Однако от дачи показаний он отказался.

В видео, которое показали в НАБУ, фигурируют три человека: заявитель по делу о взятке, лицо, что сотрудничает со следствием и сам Чаус.

Так, правоохранители сняли разговор заявительницы с Чаусом, где они обсуждают вынесения решение в пользу женщины в обмен на взятку. Судья также просит собеседницу не говорить вслух сумму и вообще то, что она предлагает деньги, а написать это на листке.

В то же время, женщина высказывала опасения, что она может отдать средства, а не получить нужное решение. Именно поэтому она предлагала отдать часть денег уже после вынесения решения. Чаус на такой вариант не соглашался и говорил, что все нужно сразу выплатить.

На видео также есть разговоры судьи с мужчиной, который сотрудничал со следствием. Примечательно, что Чаус на них вспоминал, что правоохранители "копают" под судью на предмет взяточничества и вспоминал случай, когда одесский судья отстреливался от силовиков.

Там же правоохранителям удалось зафиксировать момент передачи средств судьи посредником.

Что предшествовало: Бывшего судью Днепровского суда столицы Николая Чауса, которого подозревают во взяточничестве, отправили под круглосуточный домашний арест с обязательством носить электронный браслет.

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Справка: НАБУ с 2016 года расследует уголовное производство по факту вымогательства и получения большого взятки судьей Днепровского суда Киева Николаем Чаусом. В 2017 году суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Однако тогда Чаус скрывался в Молдове, где просил политического убежища. После того, как Молдова отказала ему в предоставлении убежища, экс-судью должны были вернуть в Украину. Однако вскоре его похитили из Молдовы. Причастность к вывозу Чауса в Украину вменяли украинским правоохранителям.

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