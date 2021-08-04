Чауса отправили под круглосуточный домашний арест

Бывшего судью Днепровского суда столицы Николая Чауса, которого подозревают во взяточничестве, отправили под круглосуточный домашний арест с обязательством носить электронный браслет.

Источник: комментарий пресс-секретаря ВАКС Олеси Чемерис для УП

Детали: Таким образом судья Владимир Воронько не удовлетворил ходатайство детектива НАБУ. Тот просил назначить Чаусу содержания под стражей.

Находиться бывший судья должен по месту прописки.

Заседание по избранию меры пресечения было закрытым. Соответствующее ходатайство подали следователи СБУ, его же поддержала прокуратура и детектив НАБУ.

Сразу после начала заседания защита Чауса ходатайствовала об отводе судьи. Но следственный судья, который рассматривал это ходатайство, отказал в отводе.

После того Воронько продолжил заседание.

Что предшествовало: Чаусу вручили ходатайство о применении меры пресечения, которое должен в среду рассматривать Высший антикоррупционный суд. Впоследствии Чауса привезли в изолятор СБУ.

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Справка: НАБУ с 2016 года расследует уголовное производство по факту вымогательства и получения большого взятки судьей Днепровского суда Киева Николаем Чаусом. В 2017 году суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Однако тогда Чаус скрывался в Молдове, где просил политического убежища. После того, как Молдова отказала ему в предоставлении убежища, экс-судью должны были вернуть в Украину. Однако вскоре его похитили из Молдовы. Причастность к вывозу Чауса в Украину вменяли украинским правоохранителям.

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