Во Всемирном банке, по словам министра охраны Виктора Ляшко, заверили, что могут дополнительно профинансировать в Украине реагирование на коронавирус и вакцинацию на 150 миллионов долларов.

Источник: министр здравоохранения Виктор Ляшко в Facebook

Прямая речь: "В рамках рабочего визита в Соединенные Штаты Америки Президента Украины Владимира Зеленского провел продуктивную встречу с Фадиею Саадах, директором Всемирного Банка по человеческому развитию в регионе Европы и Центральной Азии.

Обсудили текущее состояние реализации Министерством трех проектов Всемирного Банка с общим объемом займа 439,7 млн долларов. Получил заверения, по возможности дополнительного финансирования в размере до 150 млн долларов, в случае необходимости, на экстренное реагирование на COVID-19 и вакцинацию в Украине".

Детали: Министр говорит, что ключевой элемент сотрудничества Минздрава и Всемирного банка – увеличение темпов вакцинации против коронавируса.