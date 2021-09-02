Мораторий не действует: Минкульт заявил об очередном историческое здании под угрозой
В Министерстве культуры и информационной политики сообщили, что строители загнали технику во двор дома на Тургеневской, 22 (дом Малина), который находится в историческом ареале столицы.
Источник: Министерство культуры и информационной политики в Facebook
Дословно: "Внимание! Очередная опасность для исторического Киева!
Прямо сейчас строители загнали технику во двор дома на Тургеневской, 22 (дом Малина).
Этот дом не имеет статуса памятника, но находится в историческом ареале, и является важным элементом внешнего вида всего квартала.
Как и в случае с усадьбой Барбана, строители загоняют технику на ночь".
Детали: В МКИП говорят, что принятый столичными властями мораторий на ремонт и реконструкцию зданий XIX-XX века не может быть эффективным механизмом противодействия варварской застройки столицы.
Там призывают столичные власти утвердить наконец историко-архитектурный опорный план.
Что предшествовало: Киевсовет ввел мораторий на проведение реконструкции и капитального ремонта 119 объектов культурного наследия столицы XIX-XX века, этот список может дополняться.
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Предыстория:
- Под утро 20 августа на Обсерваторной 6 в Киеве снесли одноэтажное здание конца XIX века – "особняк Барбана". Мэр Киева Виталий Кличко и министр культуры Александр Ткаченко свою вину отрицают, обвиняя друг друга.
- 12 июля в центре Киева на улице Сечевых Стрельцов начали сносить модернистический фасад учебно-методического павильона "Цветы Украины".
- В апреле в Киеве снесли исторический доходный дом Уткина.