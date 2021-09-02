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Мораторий не действует: Минкульт заявил об очередном историческое здании под угрозой

Четверг, 2 сентября 2021, 23:48
Фото: facebook.com/AmiDPerov

В Министерстве культуры и информационной политики сообщили, что строители загнали технику во двор дома на Тургеневской, 22 (дом Малина), который находится в историческом ареале столицы.

Источник: Министерство культуры и информационной политики в Facebook

Дословно: "Внимание! Очередная опасность для исторического Киева!

Прямо сейчас строители загнали технику во двор дома на Тургеневской, 22 (дом Малина).

Этот дом не имеет статуса памятника, но находится в историческом ареале, и является важным элементом внешнего вида всего квартала.

Как и в случае с усадьбой Барбана, строители загоняют технику на ночь".

 
Фото: МКИП

Детали: В МКИП говорят, что принятый столичными властями мораторий на ремонт и реконструкцию зданий XIX-XX века не может быть эффективным механизмом противодействия варварской застройки столицы.

Там призывают столичные власти утвердить наконец историко-архитектурный опорный план.

Что предшествовало: Киевсовет ввел мораторий на проведение реконструкции и капитального ремонта 119 объектов культурного наследия столицы XIX-XX века, этот список может дополняться.

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Предыстория:

Украинская правда
Темы: МинкультурыКГГАстроительство
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