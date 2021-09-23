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Корниенко об отсутствии приглашения Разумкову: Заседание фракции – не свадьба

Четверг, 23 сентября 2021, 15:16
Корниенко об отсутствии приглашения Разумкову: Заседание фракции – не свадьба
Александр Корниенко (Фото: «Слуга народа»)

Председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко отреагировал на заявление спикера Верховной Рады, первого номера в списке СН Дмитрия Разумкова о том, что его не пригласили на заседание фракции в Трускавце. Говорит, заседание - не свадьба, и форма приглашения здесь другая.

Источник: Корниенко на брифинге в Верховной Раде

Прямая речь: "Заседание фракции в Трускавце - это не свадьба... Мы не делаем специальные приглашения в стиле сельской свадьбы, современной свадьбы, с цветами, без цветов. Это рабочее совещание и его участники в соответствующий срок получат соответствующие приглашения в той форме, в которой приглашение на рабочие совещания приходят".

Детали: Корниенко предположил, что Разумков ждет приглашения по системе электронного документооборота Рады, и заметил, что в последнее время эта система плохо работает и не все письма в ней открываются. Поэтому, отметил лидер партии, людей будут приглашать и "неформальным" способом.

В то же время, по его словам, участию Разумкова в совещании могут помешать "накладки" в его собственном графике. По данным Корниенко, в эти дни глава Рады может находиться с межпарламентской делегацией в Польше. Кроме того, он намекнул, что препятствием могут стать проблемы со здоровьем спикера.

Почему это важно: В последние дни разгорается конфликт между монобольшинством и Разумковым.

На фоне слухов о возможной отставке Дмитрия Разумкова 20 сентября внутренний конфликт "Слуги народа" вышел в публичную плоскость с обсуждением повестки дня на согласительном совете парламента.

Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко считает действия Разумкова "некомандными", а советник главы ОПУ Михаил Подоляк заявил, что если конфликт будет расти, то "вмешается президент".

Что предшествовало:

  • По информации УП, президент Владимир Зеленский планирует в ближайшее время провести встречу с фракцией "Слуга народа" в Трускавце, как это было летом 2019 года.
  • По словам собеседников УП, встреча пройдет по 2 октября.
  • Корниенко рассказал, что на собрание их парламентской фракции в Трускавце пригласят руководителей Офиса генпрокурора и СБУ, а также представителей Кабмина и "не исключается" приглашение Разумкова.
  • Сам Разумков сообщил, что его до сих пор не пригласили на запланированные сборы, а он хочет их посетить.

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Евгений Кизилов, УП

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Темы: Разумков ДмитрийСлуга народаАлександр Корниенко
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