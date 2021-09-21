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Корниенко назвал действия Разумкова "некомандными"

Вторник, 21 сентября 2021, 16:05
Корниенко назвал действия Разумкова некомандными
Александр Корниенко, фото УП

Первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко считает действия председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова некомандными.

Источник: Корниенко во время брифинга в ВР 21 сентября

Прямая речь: "У нас сейчас с председателем Верховной Рады идет все в режиме переписки. Письменно с ним общаемся. Такая уже у нас ситуация...

Мы для себя называем, что у нас сложная производственная ситуация...

Большую часть действий, которые произошли за последние несколько дней, я отнес бы к некомандной (работе - ред.) со стороны председателя Верховной Рады".

Детали: По словам Корниенко, нардепы получили ответ Разумкова о включении вопроса по спецпроцедуре, но Разумков этого не сделал, ссылаясь на регламент.

Отвечая на вопрос о 3 кандидатурах, которые могут занять место Разумкова, Корниенко сказал: "Ждем сейчас ответ уважаемого председателя Верховной Рады".

Кроме того, нардеп добавил, что в Раде "ходят" слухи о внеочередном заседании в четверг 23 сентября.

Корниенко добавил, что законопроект по олигархов №5599 сейчас находится на финализации аппарата ВР, поэтому в Раде теоретически планируют рассматривать его 23 сентября.

Относительно подписей за отставку Разумкова, Корниенко сказал, что "всякое может быть", однако пока к этому дело не дошло.

Сначала, по его словам, нужно обсудить этот вопрос с фракцией.

Разумков сейчас находится на больничном, поскольку повторно заболел на коронавирус.

Конфликт между "слугой народа" и председателем ВР начался после того как Разумков направил на экспертизу в Венецианскую комиссию законопроект о деолигархизации до его рассмотрения во втором чтении в Раде. Тогда как в "Слуге народа" просили, чтобы закон передали в Венецианскую комиссию после его принятия.

По мнению "слуг", таким образом, Разумков стал на сторону оппозиции.

Предыстория:

  • На фоне слухов о возможной отставке Дмитрия Разумкова 20 сентября внутренний конфликт "Слуги народа" вышел в публичную плоскость с обсуждением повестки дня на согласительном совете парламента. 
  • "Антиолигархический" пакет из законопроектов №5599 и №5600 внесли в повестку дня по требованию фракции "Слуга народа", хотя Разумков считал, что они не готовы к рассмотрению.
  • Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия прогнозирует, что деолигархический законопроект во втором чтении поддержат более 230 народных депутатов.
  • Фракция "Слуга народа" также решила инициировать назначение главы аппарата Верховной Рады.
  • Заместитель главы фракции СН Александр Корниенко заявил, что "Слуга народа" сейчас не инициирует отзыв Разумкова с должности. А на слова спикера о том, что нардепам предлагают "по 50-100 тысяч" за поддержку "некоторых отставок", сказал: "Мне не предлагали, я не предлагал, дальше – это из сферы работы антикоррупционных органов".

Алена Мазуренко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: Разумков ДмитрийАлександр Корниенко Верховная Радаолигархизаконодательство
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