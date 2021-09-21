Корниенко назвал действия Разумкова "некомандными"

Первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко считает действия председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова некомандными.

Источник: Корниенко во время брифинга в ВР 21 сентября

Прямая речь: "У нас сейчас с председателем Верховной Рады идет все в режиме переписки. Письменно с ним общаемся. Такая уже у нас ситуация...

Мы для себя называем, что у нас сложная производственная ситуация...

Большую часть действий, которые произошли за последние несколько дней, я отнес бы к некомандной (работе - ред.) со стороны председателя Верховной Рады".

Детали: По словам Корниенко, нардепы получили ответ Разумкова о включении вопроса по спецпроцедуре, но Разумков этого не сделал, ссылаясь на регламент.

Отвечая на вопрос о 3 кандидатурах, которые могут занять место Разумкова, Корниенко сказал: "Ждем сейчас ответ уважаемого председателя Верховной Рады".

Кроме того, нардеп добавил, что в Раде "ходят" слухи о внеочередном заседании в четверг 23 сентября.

Корниенко добавил, что законопроект по олигархов №5599 сейчас находится на финализации аппарата ВР, поэтому в Раде теоретически планируют рассматривать его 23 сентября.

Относительно подписей за отставку Разумкова, Корниенко сказал, что "всякое может быть", однако пока к этому дело не дошло.

Сначала, по его словам, нужно обсудить этот вопрос с фракцией.

Разумков сейчас находится на больничном, поскольку повторно заболел на коронавирус.

Конфликт между "слугой народа" и председателем ВР начался после того как Разумков направил на экспертизу в Венецианскую комиссию законопроект о деолигархизации до его рассмотрения во втором чтении в Раде. Тогда как в "Слуге народа" просили, чтобы закон передали в Венецианскую комиссию после его принятия.

По мнению "слуг", таким образом, Разумков стал на сторону оппозиции.

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