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Более 110 человек погибли во время беспорядков в тюрьме Эквадора

Четверг, 30 сентября 2021, 23:29
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116 человек погибли в войне между бандами в тюрьме города Гуаякиль в Эквадоре, как минимум пять человек были обезглавлены и расчленены.

Источник: AP, BBC

Детали: Беспорядки начались в тюрьме во вторник. Сообщается, что это война между бандами Los Lobos и Los Choneros за контроль над тюрьмами. СМИ пишут, что группировки связаны с наркокартелями.

Известно, что заключенные из одного крыла тюрьмы пролезли через дыру в другое крыло, где напали на членов конкурирующей банды.

Глава полиции Фаусто Буэнаньо утверждает, что у заключенных были гранаты, ножи и огнестрельное оружие. Чтобы восстановить контроль, потребовалось 400 полицейских.

Родные заключенных до сих пор не получают никакой информации - идентификация некоторых тел может длиться несколько дней.

Отмечается, что в беспорядках убиты два полицейских. Президент страны Гильермо Лассо объявил чрезвычайное положение в пенитенциарной системе Эквадора.

Темы: драка
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