Более 110 человек погибли во время беспорядков в тюрьме Эквадора
116 человек погибли в войне между бандами в тюрьме города Гуаякиль в Эквадоре, как минимум пять человек были обезглавлены и расчленены.
Детали: Беспорядки начались в тюрьме во вторник. Сообщается, что это война между бандами Los Lobos и Los Choneros за контроль над тюрьмами. СМИ пишут, что группировки связаны с наркокартелями.
Известно, что заключенные из одного крыла тюрьмы пролезли через дыру в другое крыло, где напали на членов конкурирующей банды.
Глава полиции Фаусто Буэнаньо утверждает, что у заключенных были гранаты, ножи и огнестрельное оружие. Чтобы восстановить контроль, потребовалось 400 полицейских.
Родные заключенных до сих пор не получают никакой информации - идентификация некоторых тел может длиться несколько дней.
Ecuador seeks to restore order after prison riot kills more than 100 https://t.co/5yJ8llTRBm pic.twitter.com/ozKJ24e10q
— Reuters (@Reuters) September 30, 2021
Отмечается, что в беспорядках убиты два полицейских. Президент страны Гильермо Лассо объявил чрезвычайное положение в пенитенциарной системе Эквадора.
At least 116 inmates at an Ecuador prison were killed this week after gang violence fueled one of the bloodiest jail riots in Latin American history https://t.co/O1K4VFQjZP pic.twitter.com/C2CquLs2K5— Bloomberg Quicktake (@Quicktake) September 30, 2021
Hundreds of police officers deployed after at least 116 inmates die in prison riot in Guayaquil, Ecuadorhttps://t.co/7ffK1qw1Ze pic.twitter.com/TaduKpceqL— BBC News (World) (@BBCWorld) September 30, 2021