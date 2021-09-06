Следствие говорит о самоубийстве мэра Кривого Рога из-за злоупотреблений – Монастырский

Министр внутренних дел Денис Монастырский заявил, что предварительно следствие говорит о самоубийстве мэра Кривого Рога Константина Павлова.

Источник: "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Смерть мэра, как и любого чиновника такого уровня, – это всегда путь к политизации, как бы ни хотели этого избежать. Особенно на местном уровне, где будет происходить смена элит в связи с этим...

Предварительно мы можем говорить о самоубийстве. Факторы, которые стали мотивом этого самоубийства, должно озвучить следствие. Но есть внешние факторы, которые уже установлены: проводился ряд масштабных проверок, аудит бюджета города и были обнаружены серьезные злоупотребления".

Детали: По его словам, никто не оказывает давление на следствие.

Он добавил, что информацию по поводу причин смерти Павлова полиция даст в ближайшее время: "Это один из тех моментов, когда ответственность мог понести человек, который подписывал финансовые документы. В данном случае – мэр".

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