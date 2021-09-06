Следствие говорит о самоубийстве мэра Кривого Рога из-за злоупотреблений – Монастырский
Министр внутренних дел Денис Монастырский заявил, что предварительно следствие говорит о самоубийстве мэра Кривого Рога Константина Павлова.
Источник: "Интерфакс-Украина"
Прямая речь: "Смерть мэра, как и любого чиновника такого уровня, – это всегда путь к политизации, как бы ни хотели этого избежать. Особенно на местном уровне, где будет происходить смена элит в связи с этим...
Предварительно мы можем говорить о самоубийстве. Факторы, которые стали мотивом этого самоубийства, должно озвучить следствие. Но есть внешние факторы, которые уже установлены: проводился ряд масштабных проверок, аудит бюджета города и были обнаружены серьезные злоупотребления".
Детали: По его словам, никто не оказывает давление на следствие.
Он добавил, что информацию по поводу причин смерти Павлова полиция даст в ближайшее время: "Это один из тех моментов, когда ответственность мог понести человек, который подписывал финансовые документы. В данном случае – мэр".
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Предыстория:
- Мэра Кривого Рога Константина Павлова обнаружили мертвым на пороге его дома 15 августа. Национальная полиция Украины открыла уголовное производство по ст.115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).
- Следствие рассматривает три основные версии происшествия: убийство, самоубийство и неосторожное обращение с оружием. Не исключается и версия доведения до самоубийства.
- Следователи обнаружили на теле погибшего одно ранение из карабина "Сайга". Изъятое на месте происшествия оружие направлено на комплексную экспертизу.
- Исследуют записи с камер видеонаблюдения из дома и прилегающей территории.
- Заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук прогнозирует, что веочередные выборы мэра Кривого Рога состоятся в марте следующего года.
- 25 августа городской совет Кривого Рога собрался на внеочередное заседание, чтобы рассмотреть вопрос о досрочном прекращении полномочий Криворожского городского головы и назначения нового и.о. мэра в связи со смертью главы города Константина Павлова. Обязанности городского головы будет исполнять бывший мэр города Юрий Вилкул, а секретарь горсовета Александр Котляр заявил, что решил уйти с должности.