Празднование Рош ха-Шана в Умани: за сутки 13 жалоб и одно дело за наркотики
За сутки празднования Рош ха-Шана в Умани полиция получила 13 обращений, связанных с паломниками, открыто уголовное производство относительно наркотиков.
Источник: Национальная полиция
Дословно: "В течение суток в органы полиции поступило 13 заявлений и сообщений о событиях, связанных с пребыванием на территории Украины паломников-хасидов. В результате полицейские открыли одно уголовное производство по ч. 1 ст. 309 (Незаконное изготовление, приобретение, хранение наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) УК".
Детали: Кроме того, правоохранители составили 2 админпротокола за нарушение иностранцами и лицами без гражданства правил пребывания в Украине и транзитного проезда через территорию Украины.
Сообщается, что в общем ночь в Умани во время празднования Рош ха-Шана прошла спокойно.
Предыстория:
- В Умань на празднование Рош ха-Шана прибыли более 29 тысяч паломников-хасидов.
- Улицы города во время иудейского нового года в круглосуточном режиме патрулируют около тысячи правоохранителей.