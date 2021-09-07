Празднование Рош ха-Шана в Умани: за сутки 13 жалоб и одно дело за наркотики

За сутки празднования Рош ха-Шана в Умани полиция получила 13 обращений, связанных с паломниками, открыто уголовное производство относительно наркотиков.

Источник: Национальная полиция

Дословно: "В течение суток в органы полиции поступило 13 заявлений и сообщений о событиях, связанных с пребыванием на территории Украины паломников-хасидов. В результате полицейские открыли одно уголовное производство по ч. 1 ст. 309 (Незаконное изготовление, приобретение, хранение наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) УК".

Детали: Кроме того, правоохранители составили 2 админпротокола за нарушение иностранцами и лицами без гражданства правил пребывания в Украине и транзитного проезда через территорию Украины.

Сообщается, что в общем ночь в Умани во время празднования Рош ха-Шана прошла спокойно.

Предыстория: