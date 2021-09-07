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Следствие уже не рассматривает версию убийства мэра Кривого Рога, но не исключает доведение до самоубийства

Вторник, 7 сентября 2021, 17:25
Константин Павлов

Следствие исключило версию умышленного убийства мэра Кривого Рога Константина Павлова, хотя до сих пор не исключает версию доведения до самоубийства.

Источник: брифинг Олега Слинчук – заместителя начальника ГУ Нацполиции в Днепропетровской области и Николая Батюка – заместителя начальника управления Главного следственного управления Нацполиции

Прямая речь Батюка: "Главным следственным управлением по результатам полученных данных досудебного расследования, судебных экспертиз, показаний свидетелей, данных полученных во время следственного эксперимента опровергнута версия совершения умышленного убийства Павлова и инсценировки самоубийства.

На сегодня основными версиями являются – самоубийство, совершенное по мотивам связанных с личной жизнью мэра и пребыванием в должности.

Следствие не исключает версии доведения его до самоубийства, учитывая его должность и образ жизни".

Детали: Слинчук пояснил, что ранее следствие отрабатывало три версии: умышленное убийство, неосторожное обращение с огнестрельным оружием и самоубийство. Он также рассказал, что в доме городского головы было 4 камеры видеонаблюдения, одна из которых располагалась непосредственно в холле, где и нашли тело Павлова.

После осмотра видео из этих камер было установлено, что посторонних лиц в доме не было. Полиция также проверила видео на предмет монтажа. Его не обнаружили.

Кроме того, правоохранители провели следственный эксперимент. Он свидетельствует, что смерть наступила после одного выстрела с близкого расстояния. Экспертиза также подтвердила, что на одежде и теле Павлова есть следы от выстрела. В его крови наркотических средств не нашли.

Что предшествовало: Министр внутренних дел Денис Монастырский заявил, что предварительно следствие говорит о самоубийстве мэра Кривого Рога Константина Павлова.

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Предыстория: 

  • Мэра Кривого Рога Константина Павлова обнаружили мертвым на пороге его дома 15 августа. Национальная полиция Украины открыла уголовное производство по ст.115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).
  • Следствие рассматривает три основные версии происшествия: убийство, самоубийство и неосторожное обращение с оружием. Не исключается и версия доведения до самоубийства.
  • Следователи обнаружили на теле погибшего одно ранение из карабина "Сайга". Изъятое на месте происшествия оружие направлено на комплексную экспертизу.
  • Исследуют записи с камер видеонаблюдения из дома и прилегающей территории.
  • Заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук прогнозирует, что веочередные выборы мэра Кривого Рога состоятся в марте следующего года.
  • 25 августа городской совет Кривого Рога собрался на внеочередное заседание, чтобы рассмотреть вопрос о досрочном прекращении полномочий Криворожского городского головы и назначения нового и.о. мэра в связи со смертью главы города Константина Павлова. Обязанности городского головы будет исполнять бывший мэр города Юрий Вилкул, а секретарь горсовета Александр Котляр заявил, что решил уйти с должности.

Ольга Гетьманец, УП
Темы: Кривой Рогполиция
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