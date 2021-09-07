Следствие уже не рассматривает версию убийства мэра Кривого Рога, но не исключает доведение до самоубийства
Следствие исключило версию умышленного убийства мэра Кривого Рога Константина Павлова, хотя до сих пор не исключает версию доведения до самоубийства.
Источник: брифинг Олега Слинчук – заместителя начальника ГУ Нацполиции в Днепропетровской области и Николая Батюка – заместителя начальника управления Главного следственного управления Нацполиции
Прямая речь Батюка: "Главным следственным управлением по результатам полученных данных досудебного расследования, судебных экспертиз, показаний свидетелей, данных полученных во время следственного эксперимента опровергнута версия совершения умышленного убийства Павлова и инсценировки самоубийства.
На сегодня основными версиями являются – самоубийство, совершенное по мотивам связанных с личной жизнью мэра и пребыванием в должности.
Следствие не исключает версии доведения его до самоубийства, учитывая его должность и образ жизни".
Детали: Слинчук пояснил, что ранее следствие отрабатывало три версии: умышленное убийство, неосторожное обращение с огнестрельным оружием и самоубийство. Он также рассказал, что в доме городского головы было 4 камеры видеонаблюдения, одна из которых располагалась непосредственно в холле, где и нашли тело Павлова.
После осмотра видео из этих камер было установлено, что посторонних лиц в доме не было. Полиция также проверила видео на предмет монтажа. Его не обнаружили.
Кроме того, правоохранители провели следственный эксперимент. Он свидетельствует, что смерть наступила после одного выстрела с близкого расстояния. Экспертиза также подтвердила, что на одежде и теле Павлова есть следы от выстрела. В его крови наркотических средств не нашли.
Что предшествовало: Министр внутренних дел Денис Монастырский заявил, что предварительно следствие говорит о самоубийстве мэра Кривого Рога Константина Павлова.
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Предыстория:
- Мэра Кривого Рога Константина Павлова обнаружили мертвым на пороге его дома 15 августа. Национальная полиция Украины открыла уголовное производство по ст.115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).
- Следствие рассматривает три основные версии происшествия: убийство, самоубийство и неосторожное обращение с оружием. Не исключается и версия доведения до самоубийства.
- Следователи обнаружили на теле погибшего одно ранение из карабина "Сайга". Изъятое на месте происшествия оружие направлено на комплексную экспертизу.
- Исследуют записи с камер видеонаблюдения из дома и прилегающей территории.
- Заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук прогнозирует, что веочередные выборы мэра Кривого Рога состоятся в марте следующего года.
- 25 августа городской совет Кривого Рога собрался на внеочередное заседание, чтобы рассмотреть вопрос о досрочном прекращении полномочий Криворожского городского головы и назначения нового и.о. мэра в связи со смертью главы города Константина Павлова. Обязанности городского головы будет исполнять бывший мэр города Юрий Вилкул, а секретарь горсовета Александр Котляр заявил, что решил уйти с должности.