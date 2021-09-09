Меджлис призывает к консультациям участников Крымской платформы из-за задержаний на полуострове

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров обратился к президенту Владимиру Зеленскому и главам государств-участников Крымской платформы относительно срочного проведения консультаций из-за задержаний на оккупированном Россией полуострове.

Источник: заявление Чубарова к участникам Крымской платформы, текст которого обнародован в Facebook

Детали: Лидер крымских татар отметил, что на полуострове разворачивается новый виток массовых репрессий и преследований коренного народа. Речь идет о задержании крымчан 3-4 сентября: Эльдара Одаманова, Асана и Азиза Ахтемовых, Шевкета Усеинова и Наримана Джеляла.

Массовые обыски и аресты в Крыму продолжились уже 8 сентября. В этот день задержали и вывезли в неизвестном направлении председателя местного меджлиса села Молодежное Эльдара Менситова.

Чубаров указывает, что такие действия оккупантов является проверкой на прочность и решительность государств-участников Крымской платформы и подписантов Крымской декларации. Именно поэтому Меджлис крымскотатарского народа призывает к срочному проведению межгосударственных консультаций в рамках Крымской платформы.

Предыстория: