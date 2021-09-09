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Меджлис призывает к консультациям участников Крымской платформы из-за задержаний на полуострове

Четверг, 9 сентября 2021, 01:11

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров обратился к президенту Владимиру Зеленскому и главам государств-участников Крымской платформы относительно срочного проведения консультаций из-за задержаний на оккупированном Россией полуострове.

Источник: заявление Чубарова к участникам Крымской платформы, текст которого обнародован в Facebook

Детали: Лидер крымских татар отметил, что на полуострове разворачивается новый виток массовых репрессий и преследований коренного народа. Речь идет о задержании крымчан 3-4 сентября: Эльдара Одаманова, Асана и Азиза Ахтемовых, Шевкета Усеинова и Наримана Джеляла.

Массовые обыски и аресты в Крыму продолжились уже 8 сентября. В этот день задержали и вывезли в неизвестном направлении председателя местного меджлиса села Молодежное Эльдара Менситова.

Чубаров указывает, что такие действия оккупантов является проверкой на прочность и решительность государств-участников Крымской платформы и подписантов Крымской декларации. Именно поэтому Меджлис крымскотатарского народа призывает к срочному проведению межгосударственных консультаций в рамках Крымской платформы.

 
 

Предыстория:

  • Федеральная служба безопасности Российская Федерация 7 сентября заявила, что украинские разведчики организовали, а крымчане Асан и Азиз Ахтемова якобы выполнили подрыв участка газопровода в районе Перевального в оккупированном Крыму. Один из руководителей Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелялова ФСБ назвали посредником.
  • 23 августа, в День украинского флага, в селе Перевальное между Симферополем и Ялтой был поврежден газопровод. В России возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 281 УК России ( "диверсия"), которое предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет.
  • 3-4 августа в Крыму задержали 5 крымских татар: первого заместителя председателя Меджлиса Наримана Джелял, Азиза Ахтемова, Асана Ахтемова, Шевкета Усеинова и Эльдара Одаманов. Всем задержанным избрана мера пресечения - содержание под стражей.
  • В Меджлисе говорят, что Наримана Джелял (Джелялова - российский вариант фамилии) после задержания целый день держали в наручниках и с мешком на голове.
  • 23 августа в селе Перевальное между Симферополем и Ялтой был поврежден газопровод. В России возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 281 УК России ("диверсия"), которое предусматривает лишения свободы на срок от 10 до 15 лет. 
  • 3-4 августа в Крыму задержали 5 крымских татар: первого заместителя лидера Меджлиса Наримана Джеляла Азиза Ахтемова, Асана Ахтемова, Шевкета Усеинова и Эльдара Одаманова. Всем задержанным избрана мера пресечения – содержание под стражей.
  • В Меджлисе говорят, что Наримана Джеляла (Джелялов – российский вариант фамилии) после задержания целый день держали в наручниках и с мешком на голове.

Украинская правда

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Темы: Крымская платформаКрымМеджлискрымские татары
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