Для Медведчука попросят залог в миллиард гривен

Прокуратура будет просить у суда для народного депутата ОПЗЖ Виктора Медведчука по делу о государственной измене и поставках угля из ОРДЛО меру пресечения в виде содержания под стражей или залог в 1 миллиард гривен.

Источник: совместный брифинг генерального прокурора Ирины Венедиктовой и главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова

Прямая речь Венедиктовой: "Мы уже проходили это первый раз. Безальтернативности здесь не может быть. Поэтому прокуратура пойдет с ходатайством о содержании под стражей или залог в 1 миллиард гривен.

Почему такая сумма? Потому что другой фигурант, о котором мы сегодня говорили, когда мы шли в суд с ходатайством с ним о мере пресечения, мы шли именно с таким же ходатайством: содержание под стражей или залог в 1 миллиард".

Детали: Генпрокурор отметила, что ранее похожее дело продемонстрировало, что, несмотря на обвинения в государственной измене мера пресечения для Медведчука не является безальтарнативно содержанием под стражей.

Сейчас Медведчук находится под домашним арестом в деле о государственной измене и добыче нефти и газа на оккупированной территории Крыма. Соответствующее подозрение ему объявили в мае.

Новое подозрение о государственной измене и содействие деятельности террористической организации касается участия Медведчука в срыве контрактов о поставках угля из ЮАР и в поставках угля из ОРДЛО на государственные предприятия Украины.

В сентябре по этому же делу о незаконных поставках угля с оккупированных территорий на 1,5 миллиарда гривен суд арестовал бизнесмена Сергея Кузяру. Его Печерский райсуд Киева арестовал с возможностью внесения залога в 500 миллионов гривен.

Правоохранители также планируют проверить причастность пятого президента Украины Петра Порошенко и бывшей главы Национального банка Валерии Гонтаревой к этому делу.

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