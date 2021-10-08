Для Медведчука попросят залог в миллиард гривен
Прокуратура будет просить у суда для народного депутата ОПЗЖ Виктора Медведчука по делу о государственной измене и поставках угля из ОРДЛО меру пресечения в виде содержания под стражей или залог в 1 миллиард гривен.
Источник: совместный брифинг генерального прокурора Ирины Венедиктовой и главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова
Прямая речь Венедиктовой: "Мы уже проходили это первый раз. Безальтернативности здесь не может быть. Поэтому прокуратура пойдет с ходатайством о содержании под стражей или залог в 1 миллиард гривен.
Почему такая сумма? Потому что другой фигурант, о котором мы сегодня говорили, когда мы шли в суд с ходатайством с ним о мере пресечения, мы шли именно с таким же ходатайством: содержание под стражей или залог в 1 миллиард".
Детали: Генпрокурор отметила, что ранее похожее дело продемонстрировало, что, несмотря на обвинения в государственной измене мера пресечения для Медведчука не является безальтарнативно содержанием под стражей.
Сейчас Медведчук находится под домашним арестом в деле о государственной измене и добыче нефти и газа на оккупированной территории Крыма. Соответствующее подозрение ему объявили в мае.
Новое подозрение о государственной измене и содействие деятельности террористической организации касается участия Медведчука в срыве контрактов о поставках угля из ЮАР и в поставках угля из ОРДЛО на государственные предприятия Украины.
В сентябре по этому же делу о незаконных поставках угля с оккупированных территорий на 1,5 миллиарда гривен суд арестовал бизнесмена Сергея Кузяру. Его Печерский райсуд Киева арестовал с возможностью внесения залога в 500 миллионов гривен.
Правоохранители также планируют проверить причастность пятого президента Украины Петра Порошенко и бывшей главы Национального банка Валерии Гонтаревой к этому делу.
Предыстория:
- 11 мая народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку объявили о подозрении в совершении государственной измены и покушении на разграбление национальных ресурсов (нефти и газа) на территории оккупированного Крыма.
- 13 мая суд посадил Медведчука под домашний арест, хотя прокуроры просили содержания под стражей с залогом в 300 миллионов гривен. Медведчук и сейчас под домашним арестом.
- Нардеп Тарас Козак скрывается, Служба безопасности Украины получила разрешение на его задержание.
- 8 октября Медведчуку, который является кумом президента России Владимира Путина, объявили новое подозрение о государственной измене и содействии деятельности террористической организации путем закупок угля.