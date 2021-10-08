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Для Медведчука попросят залог в миллиард гривен

Пятница, 8 октября 2021, 18:05
Виктор Медведчук, фото с сайта партии zagittya.com.ua

Прокуратура будет просить у суда для народного депутата ОПЗЖ Виктора Медведчука по делу о государственной измене и поставках угля из ОРДЛО меру пресечения в виде содержания под стражей или залог в 1 миллиард гривен.

Источник: совместный брифинг генерального прокурора Ирины Венедиктовой и главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова

Прямая речь Венедиктовой: "Мы уже проходили это первый раз. Безальтернативности здесь не может быть. Поэтому прокуратура пойдет с ходатайством о содержании под стражей или залог в 1 миллиард гривен.

Почему такая сумма? Потому что другой фигурант, о котором мы сегодня говорили, когда мы шли в суд с ходатайством с ним о мере пресечения, мы шли именно с таким же ходатайством: содержание под стражей или залог в 1 миллиард".

Детали: Генпрокурор отметила, что ранее похожее дело продемонстрировало, что, несмотря на обвинения в государственной измене мера пресечения для Медведчука не является безальтарнативно содержанием под стражей.

Сейчас Медведчук находится под домашним арестом в деле о государственной измене и добыче нефти и газа на оккупированной территории Крыма. Соответствующее подозрение ему объявили в мае.

Новое подозрение о государственной измене и содействие деятельности террористической организации касается участия Медведчука в срыве контрактов о поставках угля из ЮАР и в поставках угля из ОРДЛО на государственные предприятия Украины.

В сентябре по этому же делу о незаконных поставках угля с оккупированных территорий на 1,5 миллиарда гривен суд арестовал бизнесмена Сергея Кузяру. Его Печерский райсуд Киева арестовал с возможностью внесения залога в 500 миллионов гривен.

Правоохранители также планируют проверить причастность пятого президента Украины Петра Порошенко и бывшей главы Национального банка Валерии Гонтаревой к этому делу.

Предыстория:

  • 11 мая народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку объявили о подозрении в совершении государственной измены и покушении на разграбление национальных ресурсов (нефти и газа) на территории оккупированного Крыма.
  • 13 мая суд посадил Медведчука под домашний арест, хотя прокуроры просили содержания под стражей с залогом в 300 миллионов гривен. Медведчук и сейчас под домашним арестом.
  • Нардеп Тарас Козак скрывается, Служба безопасности Украины получила разрешение на его задержание.
  • 8 октября Медведчуку, который является кумом президента России Владимира Путина, объявили новое подозрение о государственной измене и содействии деятельности террористической организации путем закупок угля.

Алена Рощенко, УП
Темы: МедведчукОфис генпрокурораСБУуголь
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