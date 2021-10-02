У следствия более 10 версий покушения на Шефира – Венедиктова

Следствие рассматривает более десятка версий покушения на первого помощника президента Украины Сергея Шефира, две из которых являются основными.

Источник: генеральный прокурор Ирина Венедиктова на брифинге в субботу в Трускавце, передает Интерфакс-Украина

Прямая речь: "Касательно версий, они были озвучены сразу же. Когда я давала первые комментарии, сказала очень осторожно, что есть две основных версии, но мы не отбрасываем и обрабатываем остальные. У нас более десятка версий, по которыми мы работаем".

Детали: Кроме того, Венедиктова вновь опровергла информацию о том, что эта покушение могло быть постановкой.

"Что касается постановки, я этот вопрос решила для себя сразу же, поскольку это было вопросом номер один, когда я об этом услышала 22 сентября. Именно поэтому я прибыла посмотреть на автомобиль, на водителя, которого ещё "скорая" не увезла. У меня не было ни сомнения, что это – не постановка... И когда ты видишь кучность пуль, когда понимаешь, что авто двигалось при этом, каким образом шли пули, когда менялась скорость,... каким образом совпадает рана с отверстиями на двери. То есть это не постановка, это было понятно ещё 22 сентября", - пояснила генпрокурор.

Венедиктова также заявила, что жалоба о нарушениях при голосовании за так называемый "закон о деолигархизации" до нее обязательно дойдет, после чего она ознакомится с расставленными в ней акцентами.

Отвечая на вопрос журналистов, проступила ли генеральному прокурору жалоба о нарушениях во время голосования за так называемый "закон о деолигархизации", Венедиктова сказала, что жалоба до нее "еще не дошла".

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