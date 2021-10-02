Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

У следствия более 10 версий покушения на Шефира – Венедиктова

Суббота, 2 октября 2021, 12:42
фото Эльдара Сарахмана, УП

Следствие рассматривает более десятка версий покушения на первого помощника президента Украины Сергея Шефира, две из которых являются основными.

Источник: генеральный прокурор Ирина Венедиктова на брифинге в субботу в Трускавце, передает Интерфакс-Украина

Прямая речь: "Касательно версий, они были озвучены сразу же. Когда я давала первые комментарии, сказала очень осторожно, что есть две основных версии, но мы не отбрасываем и обрабатываем остальные. У нас более десятка версий, по которыми мы работаем".

Детали: Кроме того, Венедиктова вновь опровергла информацию о том, что эта покушение могло быть постановкой.

"Что касается постановки, я этот вопрос решила для себя сразу же, поскольку это было вопросом номер один, когда я об этом услышала 22 сентября. Именно поэтому я прибыла посмотреть на автомобиль, на водителя, которого ещё "скорая" не увезла. У меня не было ни сомнения, что это – не постановка... И когда ты видишь кучность пуль, когда понимаешь, что авто двигалось при этом, каким образом шли пули, когда менялась скорость,... каким образом совпадает рана с отверстиями на двери. То есть это не постановка, это было понятно ещё 22 сентября", - пояснила генпрокурор.

Венедиктова также заявила, что жалоба о нарушениях при голосовании за так называемый "закон о деолигархизации" до нее обязательно дойдет, после чего она ознакомится с расставленными в ней акцентами.

Отвечая на вопрос журналистов, проступила ли генеральному прокурору жалоба о нарушениях во время голосования за так называемый "закон о деолигархизации", Венедиктова сказала, что жалоба до нее "еще не дошла".

Знать больше: Покушение на друга Зеленского. Хроника, версии и последствия обстрела авто Шефира

Предыстория:

Темы: ВенедиктоваШефир Сергей
powered by lun.ua
Главное сегодня

Десяток украинцев скрывают активы в Британии через оффшоры – Pandora Papers

Спрятался в трейлере: СМИ узнали подробности прибытия Саакашвили в Грузию

Документы частично подтвердили получение фирмами Зеленского и Ко миллионов от Коломойского

СБУ отрицает давление на КГГА из-за расследования о Зеленском

На Донбассе планируется построить еще два аэропорта – Зеленский

дополненоСтали известны детали попытки срыва показа расследования о Зеленском "Офшор 95"

Все новости...
Венедиктова
Венедиктова: Защита экс-командующего Воздушных сил затягивает передачу в суд дела АН-26
Венедиктова об обстреле авто Шефира: Хорошо построенное покушение, выстрелы профессиональные
На встречу "слуг" в Трускавце позовут Венедиктову и Баканова – Корниенко
Последние новости
04:15
Транзит газа в Венгрию через Украину восстановили – данные оператора
03:47
Ахметов регистрировал оффшорные компании для "владения самолетом как у Путина" – СМИ
02:48
Нардеп от "слуг" назвала основного кандидата на пост главы ВР
01:50
В Афганистане в результате стрельбы погибли три человека, среди которых – журналист
00:59
Саакашвили планировал убийство оппозиционеров – премьер Грузии
00:26
Убийство полицейского в Чернигове: среди подозреваемых – трое несовершеннолетних
23:29
Pandora Papers: стала известна роль международных провайдеров в выводе средств из "Приватбанка"
23:04
Документы подтвердили причастность Гереги к бизнесу в оккупированном Крыму – СМИ
22:43
Ткаченко не получил денег за долю в Одесской киностудии, которую продал из-за конфликта интересов – СМИ
21:45
Десяток украинцев скрывают активы в Британии через оффшоры – Pandora Papers
Все новости...