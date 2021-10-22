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Новости 22 октября: пик эпидемии коронавируса, Украина в "зеленом" списке

Пятница, 22 октября 2021, 21:15
фото: Эльдар Сарахман, УП

Новые рекорды по количеству больных и умерших от Covid; Украина остается в "зеленом" списка ЕС — актуальные новости 22 октября.

Про коронавирус

За сутки 21 октября в Украине зафиксировали второй подряд антирекорд по суточным приростом больных и третий максимум смертей от коронавируса в неделю.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов предупреждает, что во время пика ковид-эпидемии в Украине от болезни могут умирать более тысячи человек в сутки.

По его словам, Украина сейчас входит в пик эпидемии, и умирают от болезни люди, которые не прошли вакцинацию. Данилов отметил, что если страна не выйдет на 350-400 тысяч вакцинированных в сутки, "у нас будет очень-очень большая проблема".

О "зеленом" списке

Европейский союз на этой неделе не пересматривал список третьих стран, для чьих граждан государствам ЕС рекомендовано отменять ограничения на въезд, и Украина остается в "зеленом" списке.

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За сутки 21 октября в Украине зафиксировали 23 785 случаев COVID-19 и 614 летальных случая, госпитализировали 5 141 человека, выздоровели 8 530 человек. Также за минувшие сутки вакцинировали против COVID-19 269 666 человек.

Темы: коронавирусэпидемия
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