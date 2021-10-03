В деле Шефира вызвано много людей с очень известными именами – президент

Президент Владимир Зеленский сообщил, что по делу покушения на первого помощника президента Сергея Шефира в правоохранительные органы вызвано много людей с "очень известными именами".

Источник: Зеленский на брифинге в Трускавце в воскресенье, который транслировался в Facebook "Слуги народа"

Прямая речь: "Было покушение на убийство, это 100% информация. Есть много деталей, которые я не имею права, пока идет следствие, распространять. Я считаю, что исполнителей найдут. Я не могу говорить о заказчиках, там идет следствие.

Многие люди вызваны, я знаю, с очень известными именами. С кем-то из них общался Сергей, кого-то знал, кого-то подозревает. Многие вызваны в соответствующие правоохранительные органы".

Детали: Отвечая на вопрос, правда ли, что Шефир часто встречался с олигархами, Зеленский сказал, что ему известно лишь о встречах с Ахметовым.

"Господин Шефир встречался очень часто с олигархами? Мне это неизвестно. С господином Ахметовым он встречался, я знаю. У нас было несколько сложных моментов, Доброполье, много энергетических моментов, много вызовов, много угольных проблем, когда что-то мы ожидали, а что-то недоожидали. Он действительно встречался. С другими я не знаю, что он встречался. Вызывали ли их – мне кажется, я не имею права об этом говорить", - отметил президент.

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