Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Самолет врезался в пустующее здание на окраине Милана, погибли 8 человек

Воскресенье, 3 октября 2021, 17:17
ANSA

Небольшой частный самолет врезался в пустое здание на окраине Милана в воскресенье, в результате чего погибли все восемь человек на борту.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ansa.

По официальным данным, самолет, вылетевший из аэропорта Милана, направлялся на остров Сардиния.

Катастрофа произошла недалеко от пригородной станции метро. На борту находились двое пилотов, пять взрослых пассажиров и ребенок.

Люди в этом районе слышали взрыв, когда самолет столкнулся с двухэтажным зданием, которое пустовало в связи с ремонтными работами.

По словам очевидцев, огонь и дым поднялись в воздух, и несколько автомобилей, припаркованных вдоль улицы, загорелись, но о пострадавших на земле не сообщалось.

Темы: Италия
powered by lun.ua
Главное сегодня

Facebook и Instagram возобновляют работу

"Схемы" сообщили о нападении на их съемочную группу во время интервью с главой госбанка

Платформа Facebook не работают пять часов: возможные причины

NYT: Сотрудники Facebook не могут попасть на работу – не работают пропуска

Разумков запустил процедуру своего отзыва с должности

Новости 4 октября: расследование Pandora Papers, Львов в "красной зоне"

Все новости...
Италия
В Италии к 13 годам приговорили мэра города, который называли моделью интеграции беженцев
Шевченко мечтает вернуться в "Милан"
Суд в Италии освободил экс-лидера Каталонии, но он не должен покидать Сардинию
Последние новости
05:10
Саакашвили озвучил условие прекращения голодовки
04:13
Боевики напали на военный отряд в Буркина-Фасо, убили 14 солдат
03:13
Эффективность Pfizer против COVID-19 вдвое падает через полгода — исследование
02:13
Китай отправил более 50 боевых самолетов в зону противовоздушной обороны Тайваня
01:12
Facebook и Instagram возобновляют работу
01:01
В работе Telegram начались перебои
00:36
Израиль обвинил Иран в организации теракта против израильских бизнесменов на Кипре
23:52
"Схемы" сообщили о нападении на их съемочную группу во время интервью с главой госбанка
23:38
Платформа Facebook не работают пять часов: возможные причины
23:06
NYT: Сотрудники Facebook не могут попасть на работу – не работают пропуска
Все новости...