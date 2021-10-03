Самолет врезался в пустующее здание на окраине Милана, погибли 8 человек

Небольшой частный самолет врезался в пустое здание на окраине Милана в воскресенье, в результате чего погибли все восемь человек на борту.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ansa.

По официальным данным, самолет, вылетевший из аэропорта Милана, направлялся на остров Сардиния.

Катастрофа произошла недалеко от пригородной станции метро. На борту находились двое пилотов, пять взрослых пассажиров и ребенок.

Люди в этом районе слышали взрыв, когда самолет столкнулся с двухэтажным зданием, которое пустовало в связи с ремонтными работами.

По словам очевидцев, огонь и дым поднялись в воздух, и несколько автомобилей, припаркованных вдоль улицы, загорелись, но о пострадавших на земле не сообщалось.