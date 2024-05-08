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Президент Италии рассказал, как видит окончание войны в Украине

Кристина Бондарева, Анастасия ПроцСреда, 8 мая 2024, 11:22
Президент Италии рассказал, как видит окончание войны в Украине
президент Италии Серджо Маттарелла. Фото: Getty Images

7 мая на Генеральной Ассамблее ООН президент Италии Серджо Маттарелла заявил, что мир в Украине возможен только тогда, когда будет восстановлен суверенитет и территориальная целостность страны, а не вознаграждена Россия за агрессию. 

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на агентство АР

Детали: Маттарелла отметил, что Италия, которая сейчас председательствует в G7, и многие международные партнеры выступили в защиту Украины, чтобы поддержать принцип солидарности с государствами, подвергающимися нападениям с нарушением Устава ООН.

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"Жодна держава, незалежно від того, наскільки вона потужна чи оснащена загрозливим ядерним арсеналом, не може думати про порушення принципів, включаючи суверенітет, територіальну цілісність і незалежність іншої країни, не наражаючись на санкції", – сказав він.

Маттарелла відзначив, що закінчення двох світових воєн і розпад Радянського Союзу принесли нову надію Європі, і що "Росія несе велику історичну відповідальність за те, що повернула війну в серце європейського континенту".

Президент Італії підкреслив, що вторгнення Росії в Україну – це не просто регіональний конфлікт. Війна в Україні призвела до дефіциту продовольства та енергії, особливо в деяких частинах Африки, сказав він.

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Маттарелла додав, що дивіденди миру, які стимулювали виділення ресурсів на розвиток, а не на озброєння після закінчення холодної війни, були змарновані, оскільки Росія повернула час назад і розпочала нову гонку озброєнь.

За його словами, війна в Україні триває вже третій рік, і Італія, її міжнародні партнери та люди в усьому світі віддані досягненню мирного та довготривалого вирішення конфлікту.

"Але не будь-якого рішення, не кажучи вже про рішення, яке б винагородило агресора і принизило тих, на кого він напав, створивши небезпечний прецедент для всіх", – сказав Маттарелла.

"Якщо мир має бути справедливим і довготривалим, він повинен ґрунтуватися на благородних і невід'ємних принципах міжнародного права і Статуту ООН", – додав він.

Між тим, в італійському уряді заявляють, що зброя, яку країна надає українським Збройним силам, може використовуватися тільки в межах кордонів України.

А прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні не підтримує відправку західних військ в Україну, проти якої РФ веде загарбницьку війну.

Темы: Италиявойна
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