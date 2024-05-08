Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Партнерский сбор УП. Задонать на дроны и РЭБы

В ВСУ отреагировали на задержание футболиста "Хуста" местным ТЦК

Алена МазуренкоСреда, 8 мая 2024, 12:53
В ВСУ отреагировали на задержание футболиста Хуста местным ТЦК
Николай Сираш, фото: ФК «Хуст»

В оперативном командовании "Запад" отреагировали на заявление ФК "Хуст" о задержании футболиста клуба Николая Сираша работниками ТЦК. В командовании отметили, что у спортсмена могло не быть документов или оснований для бронирования и возмутились попыткой ФК сделать своих игроков привилегированными.

Источник: Оперативное командование "Запад" в Telegram

Дословно: "Болеем за украинский футбол, но защиту Украины ставим на первое место.

Реклама:

Комментируя эмоциональное сообщение от футбольной команды "Хуст", отметим, что процесс бронирования и получения отсрочки от мобилизации строго регламентирован. Если у спортсмена нет законных оснований и должным образом оформленного бронирования, он может подлежать призыву по мобилизации.

В то время когда сотни выдающихся спортсменов в рядах сил обороны героически борются с агрессором, иногда ценой собственной жизни, мягко говоря, странным является попытка футбольного клуба сделать своих игроков привилегированными по сравнению с другими гражданами Украины и ставить интересы футбольного клуба над защитой страны".

Детали: В ведомстве не отреагировали на слова ФК о том, что в Украине еще не проводится мобилизация 25-летних.

ВИДЕО ДНЯ

Отметим, что мобилизация мужчин в возрасте 25 лет началась с 4 апреля со вступлением в силу закона №3127. Об этом ранее сообщал Генштаб.

Напомним:

  • 7 мая футбольный клуб "Хуст" из Закарпатья, который выступает в группе "Выбывание" Первой лиги Украины, заявил, что их футболиста Николая Сираша задержали сотрудники территориального центра комплектования прямо на городском вокзале.
  • В ФК обвинили Хустский ТЦК в срыве чемпионата Украины по футболу и напомнили, что некоторым клубам предоставили бронирование от мобилизации.
  • "Хуст" попросил руководство УАФ, в частности руководителя Андрея Шевченко, вмешаться в ситуацию относительно Сираша.

Темы: ТЦКЗакарпатьеспортмобилизация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Генштаб: За 5 дней противник на Харьковщине потерял 710 окупантов

Правительство Словакии заявило, что Фицо все еще оперируют, покушение совершили из политических мотивов

Сейм Польши одобрил изменения правил помощи украинским беженцам

фотоСМИ: Мужчина, который стрелял в Фицо, мог принадлежать к пророссийской военизированной группе

Генштаб: На Харьковском направлении интенсивность боевых действий выросла

По всей Украине ввели графики почасовых отключений света

Все новости...
ТЦК
В Кривом Роге в ТЦК умер военнообязанный
Люди собрались возле ТЦК на Закарпатье. Военные стреляли в воздух
Очереди в ТЦК. Новая мобилизация. Военная помощь ВСУ. Харьков и Сумы в опасности? / ТОК-ШОУ УП
Последние новости
00:44
Министры Эстонии, Исландии и Литвы выступили на акции против скандального закона в Грузии
00:32
футбол"Челси", несмотря на травму Мудрика, победил "Брайтон": результаты матчей АПЛ
00:10
Оккупанты наносят удары по Харькову
23:53
видеоПутин прилетел в Китай, планирует разговор "тет-а-тет" с Си Цзиньпином
23:35
Генштаб: За 5 дней противник на Харьковщине потерял 710 окупантов
23:29
Как это строить жизнь заново в возрасте 60+. Опыт женщин
23:23
Новости экономики 15 мая: отключение света, США могут ограничить доступ Raiffeisen к своей финсистеме
23:17
видео, обновленоВ Севастополе сообщили о взрывах и работе ПВО
22:45
Конкурент OpenAI назначил соучредителя Instagram руководителем отдела продуктов
22:33
В Сумской области за день зафиксировали 37 обстрелов, известно о погибшем и пострадавшем
Все новости...
Реклама:
Реклама: