В ВСУ отреагировали на задержание футболиста "Хуста" местным ТЦК
В оперативном командовании "Запад" отреагировали на заявление ФК "Хуст" о задержании футболиста клуба Николая Сираша работниками ТЦК. В командовании отметили, что у спортсмена могло не быть документов или оснований для бронирования и возмутились попыткой ФК сделать своих игроков привилегированными.
Источник: Оперативное командование "Запад" в Telegram
Дословно: "Болеем за украинский футбол, но защиту Украины ставим на первое место.
Комментируя эмоциональное сообщение от футбольной команды "Хуст", отметим, что процесс бронирования и получения отсрочки от мобилизации строго регламентирован. Если у спортсмена нет законных оснований и должным образом оформленного бронирования, он может подлежать призыву по мобилизации.
В то время когда сотни выдающихся спортсменов в рядах сил обороны героически борются с агрессором, иногда ценой собственной жизни, мягко говоря, странным является попытка футбольного клуба сделать своих игроков привилегированными по сравнению с другими гражданами Украины и ставить интересы футбольного клуба над защитой страны".
Детали: В ведомстве не отреагировали на слова ФК о том, что в Украине еще не проводится мобилизация 25-летних.
Отметим, что мобилизация мужчин в возрасте 25 лет началась с 4 апреля со вступлением в силу закона №3127. Об этом ранее сообщал Генштаб.
Напомним:
- 7 мая футбольный клуб "Хуст" из Закарпатья, который выступает в группе "Выбывание" Первой лиги Украины, заявил, что их футболиста Николая Сираша задержали сотрудники территориального центра комплектования прямо на городском вокзале.
- В ФК обвинили Хустский ТЦК в срыве чемпионата Украины по футболу и напомнили, что некоторым клубам предоставили бронирование от мобилизации.
- "Хуст" попросил руководство УАФ, в частности руководителя Андрея Шевченко, вмешаться в ситуацию относительно Сираша.