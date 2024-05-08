В ВСУ отреагировали на задержание футболиста "Хуста" местным ТЦК

В оперативном командовании "Запад" отреагировали на заявление ФК "Хуст" о задержании футболиста клуба Николая Сираша работниками ТЦК. В командовании отметили, что у спортсмена могло не быть документов или оснований для бронирования и возмутились попыткой ФК сделать своих игроков привилегированными.

Источник: Оперативное командование "Запад" в Telegram

Дословно: "Болеем за украинский футбол, но защиту Украины ставим на первое место.

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Комментируя эмоциональное сообщение от футбольной команды "Хуст", отметим, что процесс бронирования и получения отсрочки от мобилизации строго регламентирован. Если у спортсмена нет законных оснований и должным образом оформленного бронирования, он может подлежать призыву по мобилизации.

В то время когда сотни выдающихся спортсменов в рядах сил обороны героически борются с агрессором, иногда ценой собственной жизни, мягко говоря, странным является попытка футбольного клуба сделать своих игроков привилегированными по сравнению с другими гражданами Украины и ставить интересы футбольного клуба над защитой страны".

Детали: В ведомстве не отреагировали на слова ФК о том, что в Украине еще не проводится мобилизация 25-летних.

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Отметим, что мобилизация мужчин в возрасте 25 лет началась с 4 апреля со вступлением в силу закона №3127. Об этом ранее сообщал Генштаб.

Напомним: