Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Партнерский сбор УП. Задонать на дроны и РЭБы

Убийство подростка на фуникулере: подозреваемому сотруднику УГО усилили ответственность

Валентина РоманенкоСреда, 8 мая 2024, 12:01
Убийство подростка на фуникулере: подозреваемому сотруднику УГО усилили ответственность
фото правоохранителей

Работники Государственного бюро расследований завершили досудебное расследование по факту трагедии на станции фуникулера в Киеве, в результате которой погиб подросток: отстраненному сотруднику УГО Артему Косову переквалифицировали подозрение на более тяжкую статью.

Источник: ГБР, ОГП

Дословно ГБР: "В ходе расследования следователи Бюро установили, что лишение жизни несовершеннолетнего совершено из хулиганских побуждений, а потому переквалифицировали подозрение на ч. 2 ст. 115 УК Украины, которая предусматривает пожизненное заключение свободы.

Реклама:

После ознакомления стороной защиты, дело будет направлено в суд".

Детали: 7 апреля 2024 года сотрудник Управления государственной охраны Артем Косов, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, в вагоне фуникулера начал беспричинно приставать к пассажирам, в том числе к несовершеннолетним.

После выхода из вагона милиционер подошел к 16-летнему Максиму Матерухину и силой толкнул его в окно. Подросток упал, разбил головой стекло, получив смертельный порез шеи. Несовершеннолетний скончался на месте происшествия.

ВИДЕО ДНЯ

Задержанного сразу же отстранили от выполнения своих обязанностей. Его командование оказало полное содействие в проведении неотложных следственных действий, отмечают в ГБР.

Согласно решению суда подозреваемый находится под стражей.

Своей вины Косов не признает, но по данным УП, дает показания.

Читайте также: Мужчина напал на подростка на фуникулере: что известно о трагедии

Темы: убийствоКиевУГОГБР
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Генштаб: За 5 дней противник на Харьковщине потерял 710 окупантов

Правительство Словакии заявило, что Фицо все еще оперируют, покушение совершили из политических мотивов

Сейм Польши одобрил изменения правил помощи украинским беженцам

фотоСМИ: Мужчина, который стрелял в Фицо, мог принадлежать к пророссийской военизированной группе

Генштаб: На Харьковском направлении интенсивность боевых действий выросла

По всей Украине ввели графики почасовых отключений света

Все новости...
убийство
Коломойскому сообщили о подозрении в организации заказного убийства
Смерть украинца в Будапеште: МИД раскрыл детали
Смерть украинца в Будапеште: посольство выясняет обстоятельства трагедии
Последние новости
00:44
Министры Эстонии, Исландии и Литвы выступили на акции против скандального закона в Грузии
00:32
футбол"Челси", несмотря на травму Мудрика, победил "Брайтон": результаты матчей АПЛ
00:10
Оккупанты наносят удары по Харькову
23:53
видеоПутин прилетел в Китай, планирует разговор "тет-а-тет" с Си Цзиньпином
23:35
Генштаб: За 5 дней противник на Харьковщине потерял 710 окупантов
23:29
Как это строить жизнь заново в возрасте 60+. Опыт женщин
23:23
Новости экономики 15 мая: отключение света, США могут ограничить доступ Raiffeisen к своей финсистеме
23:17
видео, обновленоВ Севастополе сообщили о взрывах и работе ПВО
22:45
Конкурент OpenAI назначил соучредителя Instagram руководителем отдела продуктов
22:33
В Сумской области за день зафиксировали 37 обстрелов, известно о погибшем и пострадавшем
Все новости...
Реклама:
Реклама: