Убийство подростка на фуникулере: подозреваемому сотруднику УГО усилили ответственность
Работники Государственного бюро расследований завершили досудебное расследование по факту трагедии на станции фуникулера в Киеве, в результате которой погиб подросток: отстраненному сотруднику УГО Артему Косову переквалифицировали подозрение на более тяжкую статью.
Дословно ГБР: "В ходе расследования следователи Бюро установили, что лишение жизни несовершеннолетнего совершено из хулиганских побуждений, а потому переквалифицировали подозрение на ч. 2 ст. 115 УК Украины, которая предусматривает пожизненное заключение свободы.
После ознакомления стороной защиты, дело будет направлено в суд".
Детали: 7 апреля 2024 года сотрудник Управления государственной охраны Артем Косов, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, в вагоне фуникулера начал беспричинно приставать к пассажирам, в том числе к несовершеннолетним.
После выхода из вагона милиционер подошел к 16-летнему Максиму Матерухину и силой толкнул его в окно. Подросток упал, разбил головой стекло, получив смертельный порез шеи. Несовершеннолетний скончался на месте происшествия.
Задержанного сразу же отстранили от выполнения своих обязанностей. Его командование оказало полное содействие в проведении неотложных следственных действий, отмечают в ГБР.
Согласно решению суда подозреваемый находится под стражей.
Своей вины Косов не признает, но по данным УП, дает показания.
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