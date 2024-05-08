Убийство подростка на фуникулере: подозреваемому сотруднику УГО усилили ответственность

Работники Государственного бюро расследований завершили досудебное расследование по факту трагедии на станции фуникулера в Киеве, в результате которой погиб подросток: отстраненному сотруднику УГО Артему Косову переквалифицировали подозрение на более тяжкую статью.

Источник: ГБР, ОГП

Дословно ГБР: "В ходе расследования следователи Бюро установили, что лишение жизни несовершеннолетнего совершено из хулиганских побуждений, а потому переквалифицировали подозрение на ч. 2 ст. 115 УК Украины, которая предусматривает пожизненное заключение свободы.

Реклама:

После ознакомления стороной защиты, дело будет направлено в суд".

Детали: 7 апреля 2024 года сотрудник Управления государственной охраны Артем Косов, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, в вагоне фуникулера начал беспричинно приставать к пассажирам, в том числе к несовершеннолетним.

После выхода из вагона милиционер подошел к 16-летнему Максиму Матерухину и силой толкнул его в окно. Подросток упал, разбил головой стекло, получив смертельный порез шеи. Несовершеннолетний скончался на месте происшествия.

ВИДЕО ДНЯ

Задержанного сразу же отстранили от выполнения своих обязанностей. Его командование оказало полное содействие в проведении неотложных следственных действий, отмечают в ГБР.

Согласно решению суда подозреваемый находится под стражей.

Своей вины Косов не признает, но по данным УП, дает показания.

Читайте также: Мужчина напал на подростка на фуникулере: что известно о трагедии