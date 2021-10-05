Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Во Франции заключенный захватил в заложники двух охранников тюрьмы

Вторник, 5 октября 2021, 13:29
Во Франции заключенный захватил в заложники двух охранников тюрьмы
фото: Ouest France

В тюрьме на северо-западе Франции один из заключенных взял в заложники двух охранников.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ouest France.

Захват заложников произошло в тюрьме в Конд-сюр-Сарт в департаменте Орн, примерно в 250 км к западу от Парижа.

Французские власти заявили, что сейчас ведутся переговоры, чтобы попытаться обеспечить освобождение заложников. Также сообщается, что один из захваченных охранников получил ранение правого глаза.

В тюрьму отправлены дополнительные силы полиции.

По данным французских СМИ, заложников захватил 33-летний Софьян Расмук, который отбывает длительный срок за изнасилование и убийство. Он прибыл в эту тюрьму месяц назад.

Последний раз подобный инцидент с захватом заложников во Франции случался 11 июня 2019. Тогда узник также захватил двух охранников, их освободили через пять часов переговоров.

Напомним, в июле в Швеции узники захватили надзирателей тюрьмы и требовали вертолет и пиццу как выкуп.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Франциятюрьма
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

фото, видео Появилось фото уничтоженного БДК "Новочеркасск"

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

Все новости...
Франция
Во Франции за неделю беспорядков задержали около 3,5 тыс. человек, сожгли почти 6 тыс. авто
Во Франции второй раз ночь прошла относительно спокойно, но снова есть задержанные
Посол Франции объявил о завершении дипломатической миссии в Украине
Последние новости
14:59
Компания "Д.Трейдинг" Ахметова начала торговать зерном
14:54
Главнокомандующий ВСУ: Вопрос отсрочек от мобилизации не в моей компетенции
14:54
В КГГА ответили на петицию об установке валидаторов в маршрутках
14:50
Тайвань расширил санкции против России и Беларуси
14:45
Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"
14:39
Почти "Один дома": в США авиакомпания отправила 6-летнего мальчика в Филадельфию вместо Флориды
14:36
видеоУкрощение дрона-камикадзе: пограничник "приземлил" три вражеские "птички"
14:26
В НАБУ и НАПК заявили на президента "Энергоатома" Котина из-за ценных покупок тещи
14:23
На Херсонщине под огнем оккупантов погибли 2 человека - ОВА
14:15
Налоги, тарифы, пенсии и рынок земли: что меняется с 1 января
Все новости...
Реклама: