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Путин на встрече с Зеленским хочет снять санкции, а говорить про Крым и Донбасс не будет – росСМИ

Среда, 6 октября 2021, 10:50
Путин на встрече с Зеленским хочет снять санкции, а говорить про Крым и Донбасс не будет – росСМИ

Российская сторона направила Украине перечень желаемых вопросов для встречи президентов Украины и России, среди которых не упоминается оккупация Крыма и военная агрессия на Донбассе. Кремль желает отмены санкций, возобновления транспортного сообщения и дипломатических отношений.

Источник: российское издание "Коммерсант"

Детали: Источник в российских госструктурах сообщил, что Москва несколько месяцев назад довела до украинской стороны свое видение итогов возможной встречи Путина и Зеленского.

В этом списке 12 вопросов и почти все касаются двусторонних отношений.

В частности, в Кремле считают, что на встрече можно было бы договориться о восстановлении полноценных дипломатических отношений и согласовать возвращение послов в Москву и Киев, снять взаимные торгово-экономические ограничения и отменить санкции в отношении физических и юридических лиц.

Кроме того, в РФ хотят, чтобы два лидера договорились о восстановлении транспортного сообщения между двумя странами, а также о подготовке до 1 декабря 2022 года соглашения о транзите и поставках газа на период после 2024 года.

Однако, Крым в российских темах для разговора не упомянут, а вопрос конфликта на Донбассе — однажды. В виде замечания о том, что представители РФ в ТКГ и "нормандском формате" поддержат любые мирные договоренности Киева с властями ОРДЛО.

Украина, отмечают в Кремле, на предложенную повестку пока не отреагировала.

Спикер президента РФ Дмитрий Песков заявил, что "от украинцев ничего вразумительного по возможному наполнению двусторонней встречи не поступало".

В Киеве отмечают, что подготовка встречи не продвигается по вине Москвы.

Реакция советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка: "К сожалению, вынуждены констатировать, что с российской стороны наблюдаются неконструктивные попытки найти различные поводы, чтобы отложить двусторонние переговоры. Считаем, что такие попытки не отвечают интересам народов и Украины, и России".

По словам Подоляка, "из Москвы звучит слишком много различных намеков и неконкретных замечаний о том, что им хотелось бы обсудить, и при этом не выражается четкая готовность обсудить то, что действительно имеет значение в понимании и украинского, и российского обществ".

Подоляк отметил, что "тот факт, что украинский и российский народы разделены линией фронта, заслуживает обсуждения в первую очередь".

Предыстория:

  • "Обмен любезностями" между Киевом и Москвой длится еще с апреля, когда Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с Владимиром Путиным "в любой точке украинского Донбасса".
  • Путин заявлял о готовности встретиться на территории России и говорить исключительно о российско-украинских отношениях. О Донбассе он заставляет говорить с боевиками ОРДЛО, а о Крыме говорить не хочет.
  • Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявлял, что без обсуждения вопроса Крыма встреча Зеленского и Путина будет лишена смысла.
  • 3 октября Зеленский заявил, что готов провести встречу с Путиным, так как переговоры тет-а-тет могут быть результативными. Но, по его мнению, российская сторона не хочет проводить встречу в таком формате, поскольку она может принести неожиданный результат.
  • При этом украинская сторона добивалась проведения встречи лидеров "нормандской четверки" (Украина, Россия, Германия, Франция) до завершения каденции канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ПутинЗеленскийДонбассКрымоккупация
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