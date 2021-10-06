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В Анкаре построят посольство Украины за 125 млн грн

Среда, 6 октября 2021, 14:13
В Анкаре построят посольство Украины за 125 млн грн
Фото wikipedia.org

Кабинет министров одобрил строительство комплекса посольства Украины в Турции стоимостью 125,8 млн грн.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на решение правительства от 6 октября  

Детали: Кабмин согласился с предложением Министерства иностранных дел относительно строительства в 2021-2022 гг. комплекса посольства Украины в Анкаре (Турция) общей стоимостью 125 790 тыс. грн.

Согласно проектно-сметной документации, предусмотрено строительство трехэтажного здания посольства, которое будет полностью удовлетворять потребности учреждения и граждан Украины.

Также планируют построить комплекс из административного и жилого здания общей площадью 2 67,63 кв. м.

Темы: Кабинет министровТурциястроительство
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