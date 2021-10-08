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Депутаты почтили Полякова

Пятница, 8 октября 2021, 10:39
фото ФБ Полякова

Сопредседатель депутатской группы партии "За будущее" Тарас Батенко отметил, что умерший коллега Антон Поляков был честным и рафинированно порядочным человеком с чистым началом в политике.

Источник: заседание Верховной Рады 8 октября

Прямая речь: "Для нас это черная пятница. С невыразимой печалью мы говорим о смерти нашего друга, товарища.

Правдивый, правдолюб, порядочный, рафинированно порядочный, честный, который как и многие из вас, ворвался в стены парламента, чтобы творить добро. Только он по своему понимал это добро.

Это цена украинской политики - его смерть. Для кого-то это рубикон и циничные голосования в зале, а для кого-то - это исповедь...

Один известный человек сказал, что политика дело не чистое, то по крайней мере начало в ней должно быть чистым и Антон Поляков сделал свое честное и чистое начало в политике, а дальше не выдержало сердце".

Детали: Коллеги в Раде почтили Полякова минутой молчания.

Что предшествовало: Полиция и коллеги сообщили, что 33 летнего народного депутата Антона Полякова нашли мертвым в такси в Днепровском районе Киева.

Его в бессознательном состоянии обнаружил наряд патрульных в автомобиле такси, который остановили за нарушение правил дорожного движения. "Скорая" не смогла его реанимировать. Все ценные вещи, документы и денежные средства остались при нем.

По словам водителя, он взял пассажира за несколько минут до того у остановки общественного транспорта, в машине Полякова начало тошнить.

По предварительной информации Поляков умер от острой коронарной недостаточности.

Справка: Антон Поляков прошел в Верховную Раду как выдвиженец от партии "Слуга народа" в 206-м округе в Черниговской области, но 15 ноября 2019 года "слуги народа" исключили его из фракции – как говорили, из-за нарушения договоренности о совместном голосовании по чувствительным вопросам и конфликтом с руководством фракции и тогдашним руководителем Офиса президента Андреем Богданом.

Напомним: 

  • 16 декабря Поляков попросил исключить его из партии "Слуга народа" по "идеологическим и моральным принципам".
  • После исключения вступил в группу "За будущее", которую ассоциируют с Коломойским.
  • Поляков был среди тех депутатов, которые завалили поправками ко второму чтению т. н. "антиколомойський" закон – закон о банках, который запретил возвращение "Приватбанка" Игорю Коломойскому. Он подавал иск против главы ВР Дмитрия Разумкова и главы финансового комитета ВР Даниила Гетманцева из-за этото закона.
  • Поляков возглавлял подкомитет по вопросам соблюдения антикоррупционного законодательства в сфере реформирования оборонно-промышленного комплекса комитета Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики.
  • Поляков также неоднократно заявлял, что "слуги народа" получают доплату в конвертах.
  • Летом 2021 года журналисты застали Полякова с другой "изгнанницей" "Слуги народа" Анной Скороход на выходных во Львове. Скороход замужем.

Алена Мазуренко, УП
Темы: ПоляковВерховная Рада
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