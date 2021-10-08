Нападение на "Схемы": руководителю "Укрэксимбанка" объявлено новое подозрение

Отстраненному председателю правления "Укрэксимбанка" Евгению Мецгер сообщили новую подозрение по делу о препятствовании работе журналистов программы "Схемы".

Источник: Киевская городская прокуратура, спикер ведомства Надежда Максимец в комментарии УП

Детали: К препятствованию законной профессиональной деятельности журналистов (ч. 1, 3 ст. 171 УК Украины) добавлена квалификацию по статье 146 УК "Лишение свободы" (лишение свободы может заключаться в содержании лица в месте, где оно вообще не желает или больше не желает находиться -ред.).

Максимец уточнила "Украинской правде", что 8 октября кроме вручения подозрения Мецгера допросили.

Решается вопрос об избрании меры пресечения. Столичная прокуратура будет ходатайствовать о круглосуточном домашнем аресте.

Что предшествовало: 7 октября столичные правоохранители вручили Мецгеру подозрение в препятствовании профессиональной деятельности журналистов. "Укрэксимбанк" сначала обвинял журналистов в завладении банковской тайной, а после обнародованного восстановленного видео нападения Мецгер извинился и заявил, что сам в шоке от своей реакции на вопрос журналистов "Схем".

Наблюдательный совет государственного "Укрэксимбанка" отстранил, а не уволил Евгения Мецгера после нападения на журналистов программы "Схемы", чтобы не платить ему компенсацию, пока идет внутреннее расследование инцидента.

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