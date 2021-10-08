Нападение на "Схемы": руководителю "Укрэксимбанка" объявлено новое подозрение
Отстраненному председателю правления "Укрэксимбанка" Евгению Мецгер сообщили новую подозрение по делу о препятствовании работе журналистов программы "Схемы".
Источник: Киевская городская прокуратура, спикер ведомства Надежда Максимец в комментарии УП
Детали: К препятствованию законной профессиональной деятельности журналистов (ч. 1, 3 ст. 171 УК Украины) добавлена квалификацию по статье 146 УК "Лишение свободы" (лишение свободы может заключаться в содержании лица в месте, где оно вообще не желает или больше не желает находиться -ред.).
Максимец уточнила "Украинской правде", что 8 октября кроме вручения подозрения Мецгера допросили.
Решается вопрос об избрании меры пресечения. Столичная прокуратура будет ходатайствовать о круглосуточном домашнем аресте.
Что предшествовало: 7 октября столичные правоохранители вручили Мецгеру подозрение в препятствовании профессиональной деятельности журналистов. "Укрэксимбанк" сначала обвинял журналистов в завладении банковской тайной, а после обнародованного восстановленного видео нападения Мецгер извинился и заявил, что сам в шоке от своей реакции на вопрос журналистов "Схем".
Наблюдательный совет государственного "Укрэксимбанка" отстранил, а не уволил Евгения Мецгера после нападения на журналистов программы "Схемы", чтобы не платить ему компенсацию, пока идет внутреннее расследование инцидента.
Предыстория:
- 4 октября "Схемы" сообщили о нападении в государственном "Укрэксимбанке" во время записи интервью с главой правления этого финучреждения Евгением Мецгером прямо в его кабинете. Мецгеру не понравилось один из вопросов журналиста-расследователя Кирилла Овсяного, после чего он приказал охране "убрать камеры" и "достать из них кассеты". Журналист смог записать то, что происходило на аудио.
- Представители редакции, прибыв на место происшествия, вызвали полицию и написали заявление о препятствовании журналистской деятельности.
- Государственный "Укрэксимбанк" обвинил журналистов "Схем" в попытке противоправно завладеть информацией с ограниченным доступом и добавил, что планирует обратиться к правоохранителям.
- 5 октября журналисты "Схем" восстановили и обнародовали кадры нападения во время интервью в государственном "Укрэксимбанке".
- После обнародования видео с доказательствами нападения на журналистов председатель правления "Укрэксимбанка" Евгений Мецгер заявил, что сложил полномочия на время расследования.