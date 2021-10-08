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Труханов говорит, что с миллиардером Галантерником не говорил года четыре

Пятница, 8 октября 2021, 15:04
Геннадий Труханов, фото с сайта горсовета omr.gov.ua

Городской глава Одессы Геннадий Труханов заявляет, что уже 4 года не общался с бизнесменом Владимиром Галантерником, с которым фигурирует в деле о завладении землей. 

Источник: Труханов журналистам у здания суда, который рассматривал ему меру пресечения  

Прямая речь Труханова: "Я знаю многих. И Галантерника в том числе. Но мое общение со всей деловой бизнес Одессой, предпринимателями и бизнесменами – у нас в Одессе говорят: "у нас всегда есть что сказать" (...).

Что касается Галантерника. Привоз. Сегодня нам нужно было согласовать все действия. Мы навели порядок на (улицах) Новощепной ряд, Екатерининская. В это время Привоз – я не знаю, какой он (Галантерник – ред.) там: полный владелец или у него есть партнеры – Привоз в это время должен был забрать все малые архитектурные формы и внести их внутрь Привоза для того, чтобы освободить улицу. У нас уже есть практическая реализация этих действий.

Конечно, мне необходимо общаться, искать компромиссы – но всегда встречаюсь только в интересах города". 

Детали: Труханов сказал, что даже не помнит, когда в последний раз виделся с Галантерником, и заверил, что не общался с ним "уже 4 или больше лет" – с тех пор, как "не было поводов для общения".

Прокурор в суде по избранию меры пресечения говорил, что Труханов – член преступной организации Галантерника.

Мэр Одессы назвал обвинения прокуратуры в целом безосновательными и бездоказательными. 

Он заверил, что не будет скрываться от следствия и не уедет из Одессы. 

Труханов также сравнил Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) с преступной организацией. "Одесса пережила НКВД – переживет и НАБУ", – заявил мэр. 

Напомним: Миллиардер Владимир Галантерник в начале года раскрыл активы, подтвердив наличие долей в рынках "Привоз", "7-й километр", торгово-развлекательных центрах City Center, City Center "Котовский", Аркадия Сити и бутик-отеле "De Paris".

Галантерник живет в Лондоне и ранее не признавал своих бизнес-интересов в Украине.

По данным СМИ, в девяностых годах Галантерник был связан с группировкой Александра Ангерта по прозвищу Ангел. 

6 октября генпрокурор Ирина Венедиктова подписала 5 подозрений в рамках расследования уголовного дела детективов НАБУ и прокуроров САП о завладении землей в Одессе, три из них – Геннадию Труханову, Владимиру Галантернику, а также экс-прокурору Одесской области Олегу Жученко.

Украинская правда
Темы: ТрухановОдесса
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