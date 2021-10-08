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Труханов каже, що з мільярдером Галантерником не говорив роки чотири

П'ятниця, 8 жовтня 2021, 15:04
Геннадій Труханов, фото з сайту міськради omr.gov.ua

Міський голова Одеси Геннадій Труханов заявляє, що вже 4 роки не спілкувався з одеським бізнесменом Володимиром Галантерником, із яким фігурує у справі про заволодіння землею.

Джерело: Труханов журналістам біля будівлі суду, який розглядав йому запобіжний захід

Пряма мова Труханова: "Я знаю багатьох. І Галантерника в тому числі. Але моє спілкування зі всією діловою бізнес Одесою, підприємцями і бізнесменами – у нас в Одесі кажуть: "у нас завжди є що сказати" (...).

Що стосується Галантерника. Привоз. Сьогодні нам потрібно було узгодити всі дії. Ми навели порядок на (вулицях) Новощепний ряд, Катерининська. У цей час Привоз – я не знаю, який він (Галантерник – ред.) там: повний власник або у нього є партнери – Привоз у цей час мав забрати всі малі архітектурні форми і внести їх всередину Привозу для того, щоб звільнити вулицю. У нас уже є практична реалізація цих дій.

Звичайно, мені необхідно спілкуватися, шукати компроміси – але завжди зустрічаюся лише в інтересах міста".

Деталі: Труханов сказав, що навіть не пам'ятає, коли востаннє бачився з Галантерником, і запевнив, що не спілкувався з ним "вже 4 або більше років" – відтоді, як "не було приводів для спілкування".

Прокурор у суді щодо обрання запобіжного заходу говорив, що Труханов – член злочинної організації Галантерника.

Мер Одеси назвав звинувачення прокуратури в цілому безпідставними і бездоказовими.

Він запевнив, що не буде переховуватися від слідства і не поїде з Одеси.

Труханов також порівняв Національне антикорупційне бюро (НАБУ) зі злочинною організацією. "Одеса пережила НКВД – переживе і НАБУ", – заявив мер.

Нагадаємо: Мільярдер Володимир Галантерник на початку року розкрив активи, підтвердивши наявність часток у ринках "Привоз", "7-й кілометр", торгово-розважальних центрах City Center, City Center "Котовський", Аркадія Сіті і бутик-готель "De Paris".

Галантерник живе в Лондоні і раніше не визнавав своїх бізнес-інтересів в Україні.

За даними ЗМІ, в дев'яностих роках Галантерник був пов'язаний із угрупованням Олександра Ангерта на прізвисько Ангел.

6 жовтня генпрокурор Ірина Венедіктова підписала 5 підозр у рамках розслідування кримінальної справи детективів НАБУ і прокурорів САП щодо заволодіння землею в Одесі, три з них – Геннадію Труханову, Володимиру Галантернику, а також екс-прокурору Одеської області Олегу Жученку.

Українська правда
Теми: ТрухановОдеса


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