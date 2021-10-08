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Умер один из первых украинских ИТ-предпринимателей Алексей Мась

Пятница, 8 октября 2021, 23:18
Умер один из первых украинских ИТ-предпринимателей Алексей Мась
Алексей Мась, фото: Антон Осьмак в Facebook

В возрасте 47 лет скончался украинский айтишник, изобретатель, основатель "крафтовых соцсетей" Алексей Мась.

Источник: родные Мася в соцсетях, "Детектор Медиа"

Детали: Брат Мася Виктор сообщил, что айтишник умер 6 октября от болезни. Какой - неизвестно.

Один из его родственников рассказал, что последние месяцы Мась болел и отменял даже виртуальные встречи.

Справка: Алексей Мась - один из первых успешных украинских интернет-предпринимателей. Он создал, а в 2012 году продал почтовый сервис Mail.ua. Его приобрел Mail.ru примерно за полмиллиона долларов, после чего украинские пользователи перешли на российскую платформу.

Украинская правда

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Темы: интернетбизнес
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