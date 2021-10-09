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На парламентских выборах в Чехии лидирует партия премьера

Суббота, 9 октября 2021, 18:02

В Чехии завершились парламентские выборы, больше всего голосов, по предварительным данным получило движение "Акция недовольных граждан" (ANO) премьера Андрея Бабиша.

Об этом свидетельствуют результаты подсчета почти 18% голосов, пишет Европейская правда.

Так, за ANO проголосовали более 30% чехов.

Однако оппозиционные силы вместе набирают больше ANO.

Правоцентристский блок SPOLU ( "Вместе") получает почти 24%, блок в составе Пиратской партии и политсилы мэров Stan, который называют "ПиратоСтан" - 13%.

Евроскептическая правая партия SPD идет четвертой с 11%. Чешская социал-демократическая партия, старейшая партия в стране, которая неоднократно находилась у власти, едва преодолевает проходной барьер с чуть более 5% голосов.

Президент Земан ранее объявил, что намерен поручить сформировать новое правительство лидеру победившей партии, не упомянув о блоках.

Заявление Земана означает, что единственным политиком, который получит от него предложение формировать правительство, будет действующий премьер-министр Андрей Бабиш. Но, по предварительным данным, для предоставления вотума доверия правительству Бабиша не хватит голосов в парламенте.

Подробнее о внутриполитических раскладах в Чехии читайте в статье Земан идет ва-банк: почему пророссийский президент Чехии получил шанс на реванш.

Темы: Чехиявиборы
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