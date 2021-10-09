Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

На парламентских выборах в Чехии лидирует партия премьера

Суббота, 9 октября 2021, 18:02

В Чехии завершились парламентские выборы, больше всего голосов, по предварительным данным получило движение "Акция недовольных граждан" (ANO) премьера Андрея Бабиша.

Об этом свидетельствуют результаты подсчета почти 18% голосов, пишет Европейская правда.

Так, за ANO проголосовали более 30% чехов.

Однако оппозиционные силы вместе набирают больше ANO.

Правоцентристский блок SPOLU ( "Вместе") получает почти 24%, блок в составе Пиратской партии и политсилы мэров Stan, который называют "ПиратоСтан" - 13%.

Евроскептическая правая партия SPD идет четвертой с 11%. Чешская социал-демократическая партия, старейшая партия в стране, которая неоднократно находилась у власти, едва преодолевает проходной барьер с чуть более 5% голосов.

Президент Земан ранее объявил, что намерен поручить сформировать новое правительство лидеру победившей партии, не упомянув о блоках.

Заявление Земана означает, что единственным политиком, который получит от него предложение формировать правительство, будет действующий премьер-министр Андрей Бабиш. Но, по предварительным данным, для предоставления вотума доверия правительству Бабиша не хватит голосов в парламенте.

Подробнее о внутриполитических раскладах в Чехии читайте в статье Земан идет ва-банк: почему пророссийский президент Чехии получил шанс на реванш.

Темы: Чехиявиборы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Все новости...
Чехия
Чехия заплатит, чтобы остаться в гиде Michelin
Президент Чехии заявил, что "окно возможностей" на фронте есть до конца года – потом переговоры
Почти половина чехов не верят, что украинское контрнаступление приблизит конец войны
Последние новости
15:23
Пашинян упрекнул Путина и Лукашенко в "политизации" ЕАЭС
15:10
Залужный объяснил, почему не актуально оперировать для мобилизации 2 и 3 группами инвалидности
14:59
Компания "Д.Трейдинг" Ахметова начала торговать зерном
14:54
Главнокомандующий ВСУ: Вопрос отсрочек от мобилизации не в моей компетенции
14:54
В КГГА ответили на петицию об установке валидаторов в маршрутках
14:50
Тайвань расширил санкции против России и Беларуси
14:45
Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"
14:39
Почти "Один дома": в США авиакомпания отправила 6-летнего мальчика в Филадельфию вместо Флориды
14:36
видеоУкрощение дрона-камикадзе: пограничник "приземлил" три вражеские "птички"
14:26
В НАБУ и НАПК заявили на президента "Энергоатома" Котина из-за ценных покупок тещи
Все новости...
Реклама: