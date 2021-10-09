Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

На парламентських виборах у Чехії лідирує партія прем’єр-міністра

Субота, 9 жовтня 2021, 18:02

У Чехії завершилися парламентські вибори, найбільше голосів, за попередніми даними здобув рух "Акція невдоволених громадян" (ANO) прем’єра Андрея Бабіша.

Про це свідчать результати підрахунку майже 18% голосів, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Novinky.

Так, за ANO проголосували понад 30% чехів.

Однак разом з тим опозиційні сили разом набирають більше за ANO.

Правоцентристський блок SPOLU ("Разом") отримує майже 24%, блок у складі Піратської партії та політсили мерів Stan, який називають "ПіратоСтан", - 13%.

Євроскептична ультраправа партія SPD йде четвертою з 11%. Чеська соціал-демократична партія, найстаріша партія в країні, яка неодноразово перебувала при владі, ледве долає прохідний бар’єр з трохи більше як 5% голосів.

Президент Мілош  Земан раніше оголосив, що має намір доручити сформувати новий уряд лідеру партії-переможця, не згадавши про блоки. 

Заява Земана означає, що єдиним політиком, який отримає від нього пропозицію формувати уряд, буде чинний прем’єр-міністр Андрей Бабіш. Але, за попередніми даними, для надання вотуму довіри уряду Бабіша не вистачить голосів у парламенті.

Детальніше про внутрішньополітичні розклади в Чехії читайте в статті Земан йде ва-банк: чому проросійський президент Чехії отримав шанс на реванш.

Теми: Чехіявибори


powered by lun.ua
Головне сьогодні

фото, відеоУ Києві викрили банду, яка "накачувала" людей у барах та грабувала. Одна з жертв померла

Напад на "Схеми": Мецгера звільнили – написав заяву за власним бажанням

Новини 11 жовтня: клопотання про арешт Медведчука, карантинні обмеження

Зеленський обговорив з Меркель і Макроном відновлення роботи Нормандської четвірки

Помер вокаліст "Мертвого півня" Місько Барбара

Українцям без щеплення чи тесту заборонять користуватися міжрегіональним транспортом

Усі новини...
Чехія
У Чехії проведуть розслідування щодо прем’єра через офшори Pandora Papers
Прем’єр Польщі скасував візит на саміт в Будапешті через конфлікт з Чехією щодо шахти
У Чехії почали пропонувати третю дозу вакцини від коронавірусу всім охочим
Останні новини
23:50
фотоОкупанти знову масово затримують кримських татар
23:22
В Україні дощитиме до кінця тижня
22:53
ЄС почне розвалюватися, якщо не відреагує на рішення КС Польщі - єврокомісар
22:26
фото, відеоУ Києві викрили банду, яка "накачувала" людей у барах та грабувала. Одна з жертв померла
22:09
Новини економіки: звільнення голови "Укрексімбанку", Нобелівська премія
21:57
МЗС: додані до санкційного списку ЄС росіяни причетні до переслідування кримських татар
21:39
фото, відеоСправа "Дельта банку": правоохоронці провели обшуки і вручили ще 4 підозри
21:23
Путін теж поговорив із Меркель і Макроном, скаржився на Україну
21:16
Напад на "Схеми": Мецгера звільнили – написав заяву за власним бажанням
21:01
Новини 11 жовтня: клопотання про арешт Медведчука, карантинні обмеження
Усі новини...